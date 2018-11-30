中華郵政發行新年郵票　籲請民眾寄往回教國家勿貼「豬豬」郵票

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為迎接新年來臨，中華郵政公司繼續以新年生肖為題材，訂於107年12月3日發行「新年郵票(107年版)」1套2枚及小全張1張，郵票圖案以簡潔剪影搭配滿版填色構圖，並用梅花、金色及紅色營造新年喜慶氛圍，郵票面值分別為6元及13元；小全張面值為15元。

中華郵政公司提醒，為尊重回教國家禁忌，凡寄往回教國家之函件、包裹及快捷等郵件，籲請寄件人配合，勿貼用「豬」圖案郵票，以免遭致退回。

另為增添集郵樂趣，中華郵政公司今年繼續製作「新年郵票(107年版)印刷全張」郵品，於郵票發行當日供售，售價新臺幣1,400元。

郵品內含未裁切之面值6元及13元郵票全張(20枚)各2張、小全張印刷全張(含9張小全張)1張及證書1份，全張紙邊保留印製過程所標記之色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

此外當天還將發行「新年明信片(107年版)」2款，每款售價新臺幣10元(內含5元郵資)，歡迎民眾前往選購。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

圖片來源: 中華郵政