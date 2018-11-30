防中國非洲豬瘟侵台　偷帶肉品入境最高罰百萬

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）為防堵非洲豬瘟疫情侵台、展現政府防疫決心，立法院會今（30）日三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，未來旅客若再違規攜帶肉品入境，最重將處新台幣100萬元罰鍰。

中國非洲豬瘟疫情嚴峻，截至11月29日為止，中國已有20省市淪陷，雖然官方表示目前已有效控制排查出疫情的養殖場，但陸續仍有疫情及撲殺傳出。根據農委員動植物防疫檢疫局資料，非洲豬瘟是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病發病豬隻，特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯。染病到發病死亡最長可持續數月，目前尚無藥物可供治療及疫苗施打。

非洲豬瘟病毒頑強不易消滅，可存在冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。該病以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。本病屬我國甲類動物傳染病，世界動物衛生組織 ( 簡稱 OIE) 列為應通報疾病。

非洲豬瘟疫情嚴峻，但仍有赴中旅客私帶中國香腸、肉品回台，更有入境小三通的肉品－「双匯」公司生產的「香脆腸」商品－在10月底被驗出非洲豬瘟病毒，所幸商品並未流出。

立法院會30日三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，未來旅客若再違規攜帶肉品入境，最重將處新台幣100萬元罰鍰。

此外，周五立法院也通過附帶決議，除經公告免繳驗檢疫證明書及事先申請且經核准輸入者外，無論植物或動物應施檢疫物，原則皆不得以郵寄方式輸入。