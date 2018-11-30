又乾又癢抓不停 3招輕鬆解決擾人的冬季癢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）冬天一到，不少人都有搔癢的困擾，氣溫低、乾燥和日常生活習慣通常是重要關鍵，因此除了擦乳液和看醫師之外，我們更應該從改變習慣來做起。

缺脂：缺脂性皮膚炎是老人家冬天常遇到的情形，尤其小腿前側往往是最早出現的位置。究其原因，當皮脂腺調節功能隨著年齡增長而變差後，表皮障壁功能也受到影響，皮膚上就會開始出現不規則龜裂、脫屑的紅色斑塊，如同乾旱時的大地一樣。

異位：異位性皮膚炎是一種慢性發炎的皮膚疾病，好發於5歲前，但也有比例較低的成人型。它會在一些典型的部位，如:四肢內側或嬰幼兒的臉部、頸部與四肢伸側，至少長達半年以上反覆或持續出現皮疹。皮膚的免疫、基因和表皮障壁功能，都與致病機轉相關，外在環境的乾燥更易使其惡化。

濕疹：有些人體質容易出現濕疹，但濕疹不是只有在悶熱潮濕的環境才會發生，太乾、太冷也會。

國泰綜合醫院皮膚科醫師陳怡安表示，若想要預防或揮別冬季皮膚搔癢問題，以下3個小秘訣可供民眾參考。

保濕:如果身體是一座城堡，皮膚障壁就是城堡上的城牆，是最外層的重要防線。選擇合適的保濕劑，有助於防止皮膚水分喪失，維持良好功能。

不抓:當皮膚搔癢時不應該去搔抓它，因為會陷入「越抓越癢、越癢越抓」的惡性循環，甚至若搔抓形成了傷口，有時候還有併發感染的可能性。適當的藥物控制有助於降低癢感，稍作冰敷也可以應急。

適度洗:清潔不用太頻繁，一天一次通常就足夠。尤其是老人家，甚至可斟酌延長為數天一次，而不一定需要每天洗。洗澡時水溫宜適中，也不應使用清潔力過強的產品，清潔後也要記得加強保濕喔。