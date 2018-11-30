台灣20大國際品牌今揭曉　華碩電腦連續6屆奪冠

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）2018年台灣國際品牌價值調查今(30)日揭曉，華碩電腦蟬聯冠軍，維持連續六屆奪冠的紀錄，品牌價值16.19億美元。

根據經濟部工業局的資訊，第2名至第10名，依序為趨勢科技、旺旺控股、中信金控、研華科技、國泰金控、巨大機械、美食達人（旗下有85度C公司）、宏碁公司、聯發科技。

第11名至20名依序是美利達工業、聯強國際、正新橡膠、宏達國際、台達電子、中租控股、統一企業、喬山健康科技、創見資訊及微星科技。

這20大企業的品牌價值與排名變化，請參見下表： (資料來源：經濟部工業局)

圖片來源：經濟部工業局

今(30)日天登場的台灣最佳國際品牌交流會(如上圖)，除揭曉今年20大台灣國際品牌，也請到國際玩具大廠樂高，分享打造品牌秘訣。

中央社引述經濟部常務次長王美花指出，台灣善於製造，若能好好打造品牌，將有加乘效果。王美花致詞表示，她在智財領域有30多年經驗，相當了解品牌重要性，她說，台灣很善於「做事」，但現在應該要好好讓台灣製造業老闆們了解品牌所能帶來的加乘效果。

王美花以中鼎為例說明，中鼎在台灣是相當知名的工程公司，但要打進國際市場卻仍困難重重，無論在國際工程實績、品牌行銷上都要下苦功。現在他們已經在國際上創造出有信賴感、有品質的品牌，讓這家大公司能更加往前推進。

台經院院長林建甫也指出，大數據已變成土地、資本、勞動力、企業才能以外的第5大經濟要素，企業可以透過大數據精準行銷、精準生產，掌握品牌影響力。

另外，王美花表示，打造品牌也是吸引國際人才的重要因素。她指出，國際人才對台灣科技大廠相當重要。像聯發科近年開始做品牌轉型、改變公司經營策略，打響品牌後，也吸引到更多國際優秀人才，創造品牌更深層的價值。

經濟部工業局指出，台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，採用曾協助美國商業週刊(Business Week)進行「全球百大品牌價值調查」之相同的品牌鑑價機制。

從今年總體品牌價值調查結果，台灣前二十大國際品牌還是保持多元領域發展的格局，其中消費性電子及科技領域維持成長趨勢，如趨勢科技發展雲服務貼合產業趨勢、台達電以智慧應用解決方案持續推動創新，兩者皆有亮眼的品牌表現；宏碁近年則是轉型有成，品牌價值表現不俗。

金融品牌則為增幅最大之領域，其中中國信託金控（品牌價值成長13%）以及國泰金控（品牌價值成長11%）皆展現高度成長動能。

新聞稿引述Interbrand指出，未來AR、VR技術將進入大範圍與深入應用的快速成長期，同時，人工智慧（AI）結合物聯網（IoT）的智慧物聯網（AIoT）也將蓬勃發展，而區塊鏈的廣泛應用也將為未來科技帶來更高的兼容性與私密性，因此「智慧驅動，產業革新」將成為品牌的必經之路。

面對智慧趨勢所帶來的衝擊，華碩加速拓展雲端服務、車聯網和智慧家庭等業務，產品布局也從製造思維的產品導向轉變為用戶思維的顧客導向；研華科技著重物聯網應用的研發生產，將通訊、網絡軟體和廣電整合應用到生活各個層面，發展成為智能產業的領航者。

此外各企業更不斷導入最新科技開創更新穎的創新服務，如趨勢科技為迎合雲趨勢、智能行動設備等新市場需求，推出用戶專屬諮詢服務及APP產品貼合消費者使用需求。

透過調查結果也發現，「企業結盟，引領突破」為近期品牌推動轉型發展的趨勢。