今年冬季偏暖　周末好天氣下周末冷氣團可能來襲

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）11月來到尾聲，本月氣溫多暖，早晚溫差大。氣象局30日指出，今年秋季平均氣溫偏暖，預測今年冬季（12月至明年2月）平均氣溫以正常至偏暖的機率較大。

氣象局指出，11月氣溫明顯偏暖，10月則為偏涼；雨量方面，迎風面的北部及東北部接近正常，背風面的中南部雨量偏少，水氣來源除東北季風與鋒面外，亦有華南雲系、熱帶性低氣壓及颱風的外圍環流。

展望未來一季，目前熱帶太平洋中部與東部海溫偏暖，預測冬季可能進一步發展成強度較弱的聖嬰現象，對臺灣影響程度仍有待觀察。

氣象局檢視該局及其他各國數值模式的預報，研判今年冬季（12月至明年2月）平均氣溫以正常至偏暖，雨量以正常的機率較大。

氣象局進一步提醒，未來一季時值隆冬，就像過去幾年一樣，冬季平均氣溫即使偏暖，仍有寒流天氣影響的機會，季節內的天氣變化仍宜參考氣象局的短期(週)天氣預報。在冷氣團或寒流影響期間，需要適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；而冬季至明年2月以前為臺灣西半部枯水期，氣象局呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。

另外，氣象專家彭啓明預測，今（30）日起回溫，周末好天氣，而穩定天氣持續至下周三，下周三可能有些水氣接近出現短暫陣雨。而下周北方將南下的冷高壓有兩波，可能在下周五六開始影響台灣，是否真的會到冷氣團等級到14度以下，仍有待未來觀察。