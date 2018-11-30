外籍看護工喘息服務週末上路 低收入戶全額免費

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為兼顧被看護者照顧需求及保障外籍家庭看護工的勞動權益，勞動部與衛生福利部共同推動「擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務」，自12月1日起，聘僱外籍看護工的被看護者，符合資格即可申請使用居家、機構、日間照顧、夜間喘息等喘息服務，低收入戶全額免費、中低收入戶負擔5%，及一般戶16%的自付額。

衛生福利部原規定聘僱外籍家庭看護工的被照顧者，在外籍家庭看護工無法協助照顧達1個月者以上者，才能申請補助給付的喘息服務，因此當外籍家庭看護工週休1日或短暫休假時，雇主需由家人自行照顧，或全額自費聘僱本國照顧服務員或尋求喘息服務單位購買服務。

勞動部表示，聘僱外籍看護工的被看護者，被評估為重度失能或重度身心障礙，且家庭功能支持薄弱例如獨居或主要照顧者為70歲以上的個案，即可申請使用居家、機構、日間照顧、夜間喘息等喘息服務，低收入戶全額免費、中低收入戶負擔5%，及一般戶16%的自付額。

本項新措施將於12月1日正式施行，民眾聘僱外籍家庭看護工若有喘息服務的需求，可利用市話或手機撥打「1966」申請，各地長期照顧管理中心將有專人提供申請喘息與其他長照服務相關資訊與諮詢服務。