最低工資法草案 消費者物價指數列應參採指標

（中央社記者余曉涵台北30日電）勞動部今天預告最低工資法草案，外界關注的「應」及「得」參採指標也出爐。應參採指標僅有消費者物價指數年增率，其餘勞動生產力指數年增率等10項指標則列為「得」參採指標。

外界關注的最低工資法草案出爐，勞動部今天預告「最低工資法」草案，預告期60天，外界如果有相關意見，可在108年1月29日前提供。

根據勞動部預告的最低工資法草案內容，當中明定適用對象與勞動基準法相同，如果雇主違反最低工資法，將用勞基法的罰則裁處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

外界關注的調整指標部分，根據草案內容，「應」參採指標為消費者物價指數年增率；「得」參採指標則為勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、躉售物價及民生物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

勞動部官員解釋，消費者物價指數年增率是勞資雙方最有共識的一項指標，且也是影響勞工生活最大的因子，因此才僅列這一項。

草案中也明定，基本工資審議將由勞動部組成最低工資審議會，在每年第3季審議，並由勞動部長擔任召集人，21位委員由7名勞方、7名資方、3名政府代表、4人專家學者組成。

為了不讓審議委員流於菜市場的喊價模式，這次草案中也明定將設置「研究小組」，由專家學者4人到6人及相關政府代表組成，研究小組不定期開會，必須要再審議會前提出建議案後，再由審議委員會討論。

草案中也訂定最低工資審議會審議通過後10天內，勞動部應報請行政院核定，行政院應於20天內決定是否核定。

此外，草案中也訂定，行政院具有一次的退回權利，遭退回後勞動部需在30天內重新審議，審議結果再報請核定時，行政院即應予核定，不得退回。（編輯：張芷瑄）1071130