肝癌復發經多次手術成效不佳　二線用藥助重返職場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）65歲的蔡先生是肝硬化第一期患者，11年來病情控制良好。直到2016年11月發現肝癌復發後，蔡先生前前後後就動了4次手術，且服用第一線口服標靶藥物進行治療後，仍發現已有局部小腫瘤轉移到腹部與肝內，自今年3月起便開始使用二線藥物治療，並合併血管栓塞治療，原腫瘤明顯縮小外，也沒有出現腹水、黃疸等症狀，甚至可以回歸日常生活繼續上班。

收治此案例的台中慈濟醫院腸胃內科主任廖光福醫師表示，臨床肝癌治療方式，依據腫瘤生長位置、大小與數量，一般初期傾向優先以手術切除，但如演變為中晚期，轉移至大血管與靜脈，無論是手術、電燒、栓塞效果都相較有限，此時便會使用第一線口服標靶藥物接續治療，若仍無法得到理想療效，就須考量二線的口服標靶藥物或免疫治療。

廖醫師進一步分析，以往使用一線口服標靶藥物治療，約有2成患者腫瘤會縮小，3成患者腫瘤大小可維持不變；但卻仍有5成未獲理想療效的患者，將面對無藥可醫的窘境。但自去年9月衛福部通過肝癌二線藥物治療後，平均整體存活期可顯著延長成效相當不錯，無疑也為這群肝癌晚期患者點燃新希望。

最後，廖光福醫師提醒，目前約有7至8成肝癌患者都是從B肝或C肝衍生而來，另外2成則是與脂肪肝、酒精有關。若民眾屬於以上高風險族群一員，除應接受治療外，也需調整生活型態，並建議每半年進行抽血與超音波檢測，持續追蹤觀察。

若出現上腹部脹痛、食慾不振、眼睛或皮膚泛黃、腹水等現象，更應立即就醫檢查，遵循「及早發現、及早治療」原則，配合醫囑治療，便有機會爭取寶貴生命時間。