長期投入新住民照顧服務伴成長 13縣市獲內政部頒優等

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部長徐國勇11月29日部務會報頒獎表揚106年度新住民照顧服務績效成果考核13個優等的地方政府，包括臺北市、桃園市、臺南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣，感謝地方長期投入新住民照顧服務的奉獻和努力。

內政部表示，截至今年10月底止，我國新住民人數已逾54萬人，其子女亦突破41萬人，政府非常重視新住民的權益，持續由各中央部會全力推動新住民照顧服務，並透過定期檢視適時滾動精進，以滿足新住民的各項需求，同時整合中央與地方的力量，共同落實各項新住民照顧服務。

內政部說明，「各直轄市、縣（市）政府執行106年度新住民照顧服務績效成果考核」，是由內政部結合相關部會及學者專家，針對全國16個地方政府辦理；另新北市、臺中市、基隆市、南投縣、嘉義縣及宜蘭縣等6個地方政府，因前於105年度已榮獲優等，故106年度可免參加評核。

這次榮獲優等的13個地方政府，都持續精進新住民照顧服務措施。在參與公共事務方面，臺北市辦理市民參與式預算；彰化縣辦理新住民模擬選舉投票，均落實新住民社會參與。

就業培力方面，臺南市首創「東南亞新住民語教學人才培訓及輔導團員培訓」計畫，培植新住民語言人才；新竹市結合新住民女性創業加速器計畫，培訓新住民成為創業頭家。

嘉義市結合在地民間團體，辦理具在地特色產業之新住民培力計畫；臺東縣積極培訓新住民擔任電台主持人，儲備新住民節目製播人才。