習近平剛出國門就碰壁！西班牙真的不簽一帶一路

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)習近平近日出訪西班牙、阿根廷、巴拿馬、以及葡萄牙。不料，他在第一個外訪地，就受到了挫折：西班牙真的沒簽一帶一路。

日本《產經新聞》報導，西班牙首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sanchez）於當地時間28日，與習近平舉行會談，但他沒有簽署一帶一路協定。

一帶一路埋藏的債務陷阱，最近受到愈來愈多國家關注，原本中計的國家，也紛紛想辦法離開。

例如《華爾街日報》曾報導，馬爾地夫新財政部長坦誠，該國的外債現在已來到將近265萬美元，相當於GPD的6成，其中中國是最大的債主。

根據報導，新財政部長表示，馬爾地夫必須儘快與中國展開對話，以試圖協商償債期限。他警告，如果不想在幾年後，陷入更大的困境，馬爾地夫就要在現在，展開計劃。

不過，報導介紹，現在很多地方的工程，都已經開始，且一處公寓更是無法停工，因為該公寓預計要成為社會住宅，供馬爾地夫民衆低價入住。

《華爾街日報》引述官員説法，表示中國企業由於容易自中國國營銀行，取得融資，因此多可輕易得標，而其它國家的公司則不然。但也有官員坦承，中國給錢真的比跨國銀行和其他國家快速，吸引急於向民衆展現成果的政治家。

《華爾街日報》報導，馬爾地夫新基礎建設部長表示，他希望能取消正在進行中的大型計劃，並將建設的重點，轉向下水處理、交通、以及健康保健等，以幫助該國離島發展。他説明，日本和印度或能成為他們未來主要的合作對象。

日本《NHK》日前也介紹，緬甸和中國計劃，在緬甸西部若開邦，共同出資建設石油天然氣加工設施，並興建深水港，讓大型船隻也能停靠。

不過，根據報導，兩國在當地時間昨（8）日達成協議，縮小深水港投資規模，到原本的5分之1。報導分析，雖然中國一直希望，將緬甸若開邦，打造成一帶一路重點地區，但緬甸擔憂，跟中國借太多錢，可能會導致日後無法清償債務，甚至陷入斯里蘭卡割地的悲劇。

另外，《日本經濟新聞》報導，日本也開始加強對緬甸投資，例如建設最大城仰光的基礎設施，以及更新連接仰光和第二大城曼德勒的鐵路，將花費時間從原本的15小時，縮短至7小時，加強人員及物流速度，提高經濟效率。

報導分析，日本相當緊張，緬甸會因羅興亞導致的國際制裁，而加強親中立場，以換得投資。以此，日本才會選擇在國際制裁下，繼續支援緬甸。

此外，《紐約時報》報導，肯亞民衆歐強（Ochieng）表示，他有一次與自己的中國老闆出差旅行時，剛好看到狒狒，老闆竟然笑稱這是歐強的親戚，並建議歐強要跟他們分享香蕉，相當誇張。

之後，根據報導，中國老闆愈來愈放肆，還妄稱全肯亞都是猴子，連總統也不例外，讓歐強忍無可忍，最後決定將老闆誇張言論全部錄音上傳網路，並成功讓他遭到驅逐出境。

《紐約時報》介紹，在肯亞的中國人，還有其他相當誇張的歧視性言行，例如當眾賞當地同事耳光，或是叫肯亞籍同事去清理小便斗裡面的煙蒂。

報導説明，現在肯亞大約有4萬名中國人居住，但他們大部分都與中國人住在一起，且上下班也都搭專車，幾乎不會與當地民衆互動。

根據報導，歐強痛批，中國根本沒有把肯亞帶向進步未來，反而像是把他們的社會，拉回殖民時代。

法國《世界報》剛好日前也有分析中國在肯亞投資，以下節錄自我們稍早報導，詳細内容請點進超聯結回顧。

（發稿時間：2018/10/13 17:03）

法國《世界報》報導，最近在肯亞首都奈洛比，下至計程車司機，上到到國際型組織，都在擔憂國家債台高築問題。

報導介紹，在現任總統烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta）在2013年上任時，該國債務只有1兆8000億肯亞先令，大約等於新台幣5528億元，但在今日，這個數字膨脹到5兆先令，也就是1兆5356億新台幣，並預計在甘耶達2022年卸任時，進一步上升至7兆先令，相當於2兆1498億新台幣，相當驚人。

肯亞總統烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta）（左）和川普（美聯社）

報導表示，雖然肯亞的GDP成長率並不低：每年大約5%到6%，但目前該國債務佔GDP的比率，已經來到58%。

《世界報》介紹，肯亞之所以會債台高築，主要是因為該國實施去中央化，以及公共建設投資計劃「2030願景」（Vision 2030）。這種大型公共投資計劃，中國當然不會缺席。根據舉例，中國對「2030願景」中的一項鐵路計劃，投資了32億美元。

報導説明，中國對非洲地區的影響愈來愈大，且親眼目睹周邊國家被無法維持的債務淹沒，讓肯亞民衆相當緊張，甚至還流傳尚比亞電力公司，已遭到中國控制的假消息。

肯亞首都奈洛比（維基百科）

《世界報》引述一位學者説法，表示中國之所以會令肯亞社會不安，是因為他們「新殖民主義」以及「種族主義」的行徑，例如前一陣子狂妄將肯亞民衆及總統，通通當成「猴子」的中國人，遭到驅逐出境時，全國報紙莫不以頭版大幅報導。

根據報導，另一位學者則表示，中國債務最大的問題，在於其透明性。他解釋，中國投資項目成本，都非常昂貴，讓人不禁懷疑，背後是否有貪污情形。

但似乎還是有人保持較樂觀態度。《世界報》介紹，包含肯亞財政部長在内的多人都認為，該國目前償債能力，仍如過往般良好，因此肯亞目前需要做的，是趕快增加國家財政收入，來清償債務，及融通政府支出。

不過，報導警告，由於肯亞政府貪污曾出不窮，導致民衆失去對政府的信任，因此該國政府恐怕難以如願增稅。

習近平剛出訪就碰壁！西班牙真的不簽一帶一路