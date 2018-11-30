〈時評〉擁核不擁核廢料？

中國國民黨力推的「以核養綠」公投，於11月24日順利過關。

過關，不是問題的解決，而是問題的開始！如同互相矛盾的「擁核」與「反核食」公投雙雙過關一樣，自打嘴巴的「擁核」與「反對擁有核廢料」戲碼也在選後跟著上演！

屏東縣政府秘書長兼發言人邱黃肇崇跳出來強調「核三廠如期除役是地方政府與民眾一直以來堅持的立場」，恆春鎮長盧玉棟則表示「恆春民眾要求核三如期除役，且核廢全部移除」、「只要核電廠及核廢放在恆春，就是虧欠恆春人」！

轄下坐擁核一、核二和核四，不准啟用已完工5年的台灣首座乾式貯存場的新北市長朱立倫也強調「市府堅持兩件事，不管是任何核電廠和核廢料，都必須確認核能安全，新北市不能成為核廢料的永久貯存場」！新北貢寮仁里里里長吳勝福則表示「核四興建以來拼拼湊湊」、「核四是不安全的機組」、「我不反對核能，但一定反對核四」！

──民進黨執政的屏東縣喊少打核三延役的歪主意，中國國民黨執政的新北市喊少打重啟核四的歪主意，更不約而同向核廢料說不，真是超越藍綠的難得共識！

其實，事實勝於雄辯：美國三哩島、蘇聯車諾比、日本福島核電廠相繼發生輻射外洩事件，已打破核電廠絕對安全的神話！同樣要命的是，有核電廠就一定會產生核廢料，台電核廢料尋求境內最終處置場，人人異口同聲「不要在我家後院」；境外最終處置，目前沒有成功案例不說，其實是到處碰壁、吃閉門羹，沒有任何國家願意接收！

台電的核能專家拍胸脯保證「核電廠絕對安全」，啞巴吃黃連、有苦說不出的新北市長朱立倫除了喃喃自語「必須確認核能安全」外，也只能默禱眼前的核一、核二不要出事！台電核能專家不是同樣拍胸脯保證「核廢料絕對安全無虞」嗎？擁核的中國國民黨，為什麼不出面詰問反對成為核廢料永久貯存場的新北市長：朱立倫同志，你到底在怕什麼？在反對什麼？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）