誰說男生一定要陽剛和恐同 勵馨成立「臺灣男性協會」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）勵馨基金會今（29）日宣佈育成台灣第一個以男性為主體的性別平等倡議組織「臺灣男性協會」，這是勵馨30周年送給台灣社會的禮物，期許終止暴力的路上男性不缺席。

紀惠容表示，勵馨成立30年以來，從早期救援雛妓，到後來關懷遭受性別暴力的婦女，發現性別議題不是此消彼長的零和遊戲，女性的弱勢處境，不等於男性必然一帆風順。許多統計也顯示，男性並非想像中那麼幸福無憂：男性家暴受害人已超過四分之一，甚至逼近三成，說明家庭暴力受害者雖以女性居多，但也愈來愈多男性受暴，卻礙於男性自尊難以啟齒。

屏東科技大學通識中心助理教授、台灣男性協會理事廖珮如則指出，我們目睹台灣解嚴後性別平權運動最大的反挫。在性別刻板的社會文化下，男人，似乎非得陽剛、非得恐同；面對不符合霸權陽剛特質的事物時，似乎非得起身攻擊不合格的男性，以捍衛自己的男子氣概。許許多多的暴力行為背後，都是男性無法符合主流社會成功男人樣貌的挫折感受。

臺灣男性協會理事長蕭宏祺也表示，男性不但不懂得如何表達情緒，也恐懼與男性之間的親密關係；而男女間的暴力不只是施暴與受暴，現在很多家暴都是互毆，因此男性協會未來將盤點和整理男性的經驗，讓男性可以不一樣。

男性協會理事、勵馨基金會副執行長王玥好則表示，男性在暴力防治上的角色是甚麼？勵馨深信：男性能帶來正面的改變，在打造人人安全、平等的無暴力社會的過程中，男性是不可或缺的重要成員。

勵馨從教育宣導中看見男性的困境，但當男性有困難時卻沒有資源可以協助，而以婦女團體的立場談男性困境沒有說服力，因此勵馨決定催生男性協會，成立一個具有性別平等意識、認同性別平等目標、並以男性為主體的倡議型組織。

台灣男性協會理事廖珮如指出，男性在這個社會的養成過程中，學習到情感語言非常稀少；面對社政系統，他們說出口的婚姻衝突或社工的介入，往往都是憤怒的情緒和憤怒的語言。只有讓家暴防治體制看見男人，看見異性戀中心思維如何作用在男性日常的家庭關係和親密關係中，家庭暴力才有終止的一天。