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「反核食」公投通過日擬訴諸WTO　外交部：持續與日溝通

由國民黨所提出的「反核食」公投，24日投票以770多萬票過關

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/11/29 18:05
為抗議政府擬放寬日本核災區食品管制，國民黨發動全面街頭抗爭，在2016年12月1日晚前往總統蔡英文的官邸外抗議（照片來源：資料照片／中央社

為抗議政府擬放寬日本核災區食品管制，國民黨發動全面街頭抗爭，在2016年12月1日晚前往總統蔡英文的官邸外抗議（照片來源：資料照片／中央社

（臺灣英文新聞／政治組　臺北報導）我國「反核食」公投案上週六（24）投票通過，日本外務大臣河野太郎今（29）日表示，對於此項公投結果感到非常遺憾，不排除透過世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制來解決此議題。外交部則表示，將持續與日方溝通，避免影響臺日關係。

由中國國民黨所提出的「反核食」公投，要求政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭四縣市等地區的農產品及食品進口。該案最終以7,791,856票過關。

綜合媒體報導，河野太郎今日在參議院備詢時表示，臺灣的公投結果非常令人遺憾。

河野太郎指出，未來將考慮採取所有可能的因應選項，雖然目前以提供充分的科學根據來推動臺灣解除相關的進口管制，未來則不排除透過世界貿易組織爭端解決機制來解決此議題。

我國外交部今午則發布聲明表示，我國為民主法治國家，政府尊重人民依法行使公民投票權利所做的決定，並將依公投結果及相關法令進行整體評估及檢討。

外交部提及，有關公投結果及日方今後可能採取的作為，外交部將與日方進一步懇切溝通，謹慎處理，以尋求日方理解，避免影響臺日關係。

外交部也表示，對於是否放寬日本食品進口管制議題，外交部一貫立場是在確保國人食品安全的前提下，依據國際基準、世界貿易組織規範及科學數據妥善處理，並尊重食安主管機關所做的專業判斷。
MOFA
反核食公投
公投
臺日關係
河野太郎

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