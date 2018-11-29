台北美福大飯店 派對、宵夜餐瘋跨年

熱鬧的跨年夜別再人擠人了!台北美福大飯店於12月31日跨年夜，於九樓挑高的鋼琴酒吧規劃有熱鬧的「閃耀星空 Fun跨年」派對活動，賓客們可輕鬆自在地品嚐飯店準備的各式輕食自助餐點，盡情暢飲紅白酒、啤酒及各式無酒精性飲品，每位NT$999+10%，跟著現場樂團的動人節奏，暢談無限，跨年時刻一到，齊聚欣賞絢麗煙火HIGH跨年。派對當晚還有機會抽中價值NT$8,000的年份限定Moët & Chandon Champagne以及價值萬元的頂級住宿券等新年禮。

除了讓賓客們狂歡的跨年派對，人氣彩匯自助餐廳將於當日晚餐後加映「FUN美食‧瘋跨年」宵夜餐，餐檯上除了中西日式等異國美饌，另提供有令人吮指回味的「BBQ美式豬肋排」，現切鮮嫩味美的「美國爐烤牛肉」等美饌，搭配跨年推出的限定調酒，提供賓客無限暢飲，倒數時分，可步行至戶外欣賞美麗華跨年煙火秀，每位NT$990+10%，彩匯邀您一起飽足味蕾HIGH跨年!洽詢專線：02-7722-3399

臨近大直美麗華的台北美福，於寬敞、挑高的宴會場地推出「閃耀星空 Fun跨年」活動，輕快熱鬧的樂團演奏，為迎接新年暖場歡唱，餐檯上備有多款輕食自助餐點，及精選紅、白酒、啤酒與無酒精性飲品供無限享用。當晚除了美食美酒外，更提供多項獎品與大家同歡，有法國Moët & Chandon Champagne因應氣候時節限量生產的酩悅年份香檳、奧地利百年酒杯品牌RIEDEL VINUM品酩杯組及價值NT$16,170的美福大飯店行政客房住宿券等新年禮。喜歡獨立空間的朋友們，飯店另備有包廂可供選擇，每間除了享用輕食自助餐點之外，另提供有鮮嫩的香烤戰斧牛排、精選起士火腿拼盤各，飲品除了無限暢享的紅白酒等，每間包廂搭配有義大利Lacrima di Morro D’Alba紅酒兩瓶，派對還可使用包廂備有的KTV歡唱設備。倒數時分，齊聚欣賞跨年煙火秀，一同歡慶邁向新的一年，與好朋友或家人輕鬆歡聚，熱鬧跨年!

除了跨年派對，等待倒數也可以有不同的選擇。彩匯自助餐廳於跨年當晚提供有「FUN美食‧瘋跨年」宵夜餐，餐檯上提供有令人吮指回味的「BBQ美式豬肋排」，現切鮮嫩味美的「美國爐烤牛肉」，冷冷的跨年夜想要來碗熱騰騰的現煮美味，另提供有台灣味「擔擔麵」及「美福招牌牛肉麵」以及多款小農鮮蔬供現燙品嚐。喜歡多國風味的賓客，有酸香辣的「泰式香蘭飯」搭配香濃入味的「紅咖哩羊膝」，讓人忍不住續碗的經典不敗「泰式打拋豬」，以及可自選配料的DIY「墨西哥捲餅」，手工現做「窯烤披薩」還有多款現蒸港點及日式現切生魚片等異國料理。聚餐搭配跨年限定調酒，提供賓客無限暢飲，倒數時刻即可步行至戶外欣賞美麗華跨年煙火秀，跟著歡呼聲迎接新年。