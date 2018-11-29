(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，馬爾地夫親印派的當選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）上台後，該國馬上將外交政策，由親中改為親印，而印度也願意幫該國擺脫一帶一路的債務。但媒體報導，其實許多一帶一路工程，早已開工，且償債時間即將到來。他們該怎麽辦？

《華爾街日報》報導，馬爾地夫新財政部長坦誠，該國的外債現在已來到將近265萬美元，相當於GPD的6成，其中中國是最大的債主。

根據報導，新財政部長表示，馬爾地夫必須儘快與中國展開對話，以試圖協商償債期限。他警告，如果不想在幾年後，陷入更大的困境，馬爾地夫就要在現在，展開計劃。

不過，報導介紹，現在很多地方的工程，都已經開始，且一處公寓更是無法停工，因為該公寓預計要成為社會住宅，供馬爾地夫民衆低價入住。

《華爾街日報》引述官員説法，表示中國企業由於容易自中國國營銀行，取得融資，因此多可輕易得標，而其它國家的公司則不然。但也有官員坦承，中國給錢真的比跨國銀行和其他國家快速，吸引急於向民衆展現成果的政治家。

《華爾街日報》報導，馬爾地夫新基礎建設部長表示，他希望能取消正在進行中的大型計劃，並將建設的重點，轉向下水處理、交通、以及健康保健等，以幫助該國離島發展。他説明，日本和印度或能成為他們未來主要的合作對象。

一帶一路還債時限倒數計時 馬爾地夫新財長籲儘快行動