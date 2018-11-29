拉美戰略角力 巴拿馬成美中衝突引爆點

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著美國日漸忽視拉美地區，中國勢力已然悄悄深入，近來傳出中國有意在巴拿馬跨海大道連結的島嶼上，設立大使館，卻遭美國阻攔，顯見此一中美國家已成新一波美中衝突引爆點。

《衛報 》引述巴拿馬消息人士說法，中國本有意在巴拿馬跨海大道（Amador causeway）島群上打造新使館，但美國怎能容忍中國旗幟在極具戰略地位的巴拿馬運河口飄揚？美國因此施壓巴國總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela），硬生生將計畫攔下。巴國政府則聲稱，不提供土地讓中國建使館之決定，是基於安全與環境考量。

美中近來與巴拿馬的互動格外引人注目，中國國家主席習近平擬於本周末造訪巴國，這是巴拿馬2017年6月與我國斷交、轉與中國建交後，中國最高層級訪問。

雙方建立邦誼後，簽署了28個外交、投資協議，中國企業也已取得在巴拿馬運河港口、會展中心、新橋梁之開發權。中巴關係在美國眼皮子底下持續熱絡，華府豈能坐視？今年7月，美國國務卿在結束巴拿馬之行時撂下警告，指中國國企在海外營運，往往帶有高度政治動機。

值美中貿易戰正酣之際，巴拿馬的商業戰略地位不言可喻。往來美國船隻中，2/3須取道巴拿馬運河，而該運河區過去是美國非建制屬地（unincorporated area），曾有美軍駐紮。專家指，美國顯然還不能接受巴拿馬運河已從軍事要地變成商業基地。

中巴正洽商自貿協定，巴國官員相信，該國可望成為區域轉運要塞，躍居中國商品輸往拉美地區之門戶。另一方面，今年3月美國駐巴大使John Feeley以榮譽為名決定請辭，不願在川普麾下繼續任事，這使華府措手不及，至今尚無替補人選，也影響了美國在巴國的外交努力。

過去數年來，中國在拉美地區的戰略布局昭然若揭，國企已開始投入建造尼加拉瓜跨洋運河，並有意金援哥倫比亞，在其境內修建一條「乾運河」，以鐵路連通大西洋岸與太平洋岸。