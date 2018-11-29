  1. 首頁
  2. 新住民

新南向藍海商機引人注目 高雄27項水產品通過清真認證

本次計畫成功輔導5家業者，計有27項水產品通過認證

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/11/29 14:55
（圖片：高雄市政府）

（圖片：高雄市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣高雄優質水產品打入清真市場，高雄市政府海洋局及漁業署共同合作，辦理全國首創由政府直接輔導業者進行清真認證的計畫，並在11月27日於台北國賓大飯店召開成果發表會。

本次計畫成功輔導5家業者，計有27項水產品通過認證，未來台灣的穆斯林朋友便能輕鬆選購高雄優質的水產品，也為未來進入國際清真市場打下基礎。

高雄市政府海洋局林英斌局長表示，本次計畫是與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，透過馬來西亞國際伊斯蘭大學的協助，截至今年11月為止共計5家業者27項產品取得清真認證，通過認證的產品品項相當豐富，包含生鮮類的全魚或魚片、加工過的魚丸、零食、即食品等商品，而且水產種類豐富，展現高雄水產品的多元性且都可符合清真認證的規格。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會馬孝棋理事長表示，所有通過清真認證的業者皆參與本案舉辦之說明會、清真專業人才訓練並取得培訓證書，再經歷過3次現場輔導後，由馬來西亞伊斯蘭大學所派出的清真稽核員進行現場審查，通過文件審查、現場環境、產品確認等多重作業後，所有輔導產品皆於11月初取得產品清真認證號碼，正式進入清真市場，讓在台灣的穆斯林可以安心地選購並享用這些高雄優質的水產品。
新住民
清真
穆斯林
高雄市
伊斯蘭
新南向
印尼

相關新聞

台拳擊女王擊敗地主隊 新德里拳擊錦標賽奪首金
台拳擊女王擊敗地主隊 新德里拳擊錦標賽奪首金
2018/11/28 20:07
結合東南亞飲食文化 商研院新南向商機座談會聚焦飲食市場
結合東南亞飲食文化 商研院新南向商機座談會聚焦飲食市場
2018/11/28 20:01
盼扭轉大眾對移工刻板印象 電影《異鄉的在地人》新北首映
盼扭轉大眾對移工刻板印象 電影《異鄉的在地人》新北首映
2018/11/28 15:50
每年預計增2萬遊客 柬航台中-金邊首航獲矚目
每年預計增2萬遊客 柬航台中-金邊首航獲矚目
2018/11/28 14:48
中央社培養年輕人國際觀　「我是海外特派員」各大學開跑
中央社培養年輕人國際觀　「我是海外特派員」各大學開跑
2018/11/27 10:30