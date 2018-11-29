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美軍高層：中國未來將派解放軍赴北極

美軍高層表示，中國相當可能會派遣軍隊進入北極地區，並強調需要加強監控解放軍行蹤。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/11/29 13:46
習近平（美聯社）

習近平

習近平（美聯社）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美軍高層表示，中國相當可能會派遣軍隊進入北極地區，並強調需要加強監控解放軍行蹤。

日本《NHK》報導，美國海軍第二艦隊指揮官安德烈·路易斯，於當地時間昨（28）日，在華府一場演講中提到，中國近日積極派遣觀測船赴北極，進行航路調查，因此推斷該國未來，一定也會派遣解放軍到北極。

根據報導，路易斯呼籲，美國必須加強監控中國在北極地區的活動。

美國這樣的擔憂，是有根據的。

NHK》曾報導，當地時間10月19日，冰島舉辦討論北極地區發展的會議，而中國則提出了所謂的「冰上絲路」。

根據報導，中國外交部人員在會議上説明，中國是距離北極最近的國家之一，因此希望仿造一帶一路，在北極地區建造所謂「冰上絲路」，來為該地區帶來經濟果實。

對此，美國也做出了回應。

日本《共同社》報導，美國國防部在當地時間19日，證實哈瑞·S·杜魯門號航空母艦（USS Harry S. Truman CVN-75），已進入北極地區，以參加北大西洋公約組織軍事演習。

報導分析，美國此舉，有制衡中國及俄羅斯，展現該國航空母艦部署能力之意圖。

《共同社》介紹，哈瑞·S·杜魯門號航空母艦將在25日，開始參加規模大約5萬人的北大西洋公約組織軍事演習。

我們將持續關注中國在北極海的活動，以及美國的對抗措施。

美軍高層：中國未來將派解放軍赴北極
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