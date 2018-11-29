淡海輕軌通車倒數 朱立倫：可望12月試營運

新北市長朱立倫今天試乘淡海輕軌綠山線，對列車行進情形表示滿意，他表示，全線經過初勘、履勘，只要交通部核定，12月就能夠試營運。

朱立倫今天邀請新北市議員與淡水區的里長們試乘淡海輕軌列車，他說，試乘時除了車站內部的裝置藝術外，輕軌沿線能飽覽淡水河與觀音山的山光水景，乘車時的舒適度及穩定度都非常高。

朱立倫表示，全線經過初勘、履勘，只要交通部能夠核定的話，在12月就能夠試營運。他相信所有市民都很期待，市府也希望盡快進行試營運與通車，所以下個月試營運是市府努力的目標。

新北捷運公司表示，淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，初期營運里程7.3公里，全線11座車站都設有台灣藝術家幾米為輕軌量身訂做公共藝術作品，車站的指示牌面，刷卡機也都放上幾米公共藝術，非常特別。淡海輕軌高架段的新視野，能讓乘客在等車及乘車時，將淡水河與觀音山的優美景緻盡收眼底。

新北捷運公司表示，綠山線輕軌全線7.3公里，基本票價是新台幣20元，單程票價最高25元，民眾持電子票證普通卡乘車享有8折優惠，轉乘公車與捷運皆享有雙向轉乘優惠。

新北捷運公司表示，綠山線也納入1280元公共運輸定期票使用範圍，明年6月起淡海輕軌也將導入全國最多的9大行動支付工具，未來民眾搭乘輕軌只要用手機或穿戴式裝置感應或掃描QRcode，在「嗶」一聲之後就可以完成付款。（編輯：陳俊碩）1071129