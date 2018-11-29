會籍不列入IOC執委會議程 中華奧會鬆了口氣

（中央社記者龍柏安台北29日電）中華奧會秘書長沈依婷今天表示，國際奧會執委會預計11月30、12月1日召開的執行委員會，確定不將中華台北的會籍問題納入討論議程，她坦言「終於鬆了口氣」。

2020東京奧運正名公投旨在希望向國際奧會（IOC）提出，盼將「中華台北」代表隊稱號改成「台灣」，不過IOC曾在今年5月4日來函，並告知執委會決議將不允予核准變更代表隊名稱，這封來函也對台灣體壇投下震撼彈。

國際奧會委員吳經國辦公室與中華奧會今天上午同步發布新聞稿表示，國際奧會執委會的議程不會針對中華台北的會籍問題提出討論，代表中華奧會不會面臨停權問題。

目前人在日本參加2018年國家奧會聯合會會員大會的沈依婷，在接受電話採訪時透露，兩天前她就獲得消息，今年執委會可能不會討論中華奧會會籍的相關問題，如今獲得IOC國家奧會關係部組織關係與治理組長波伊維（Jerome Poivey）親口證實，他們才放心宣布這項消息。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）在得知台灣運動員勇於自我發聲，以及東奧正名公投結果後，數次表態歡迎中華台北參加2020東京奧運。沈依婷說，這次隨團赴日的國際奧會委員吳經國，也與巴赫面對面溝通，沈依婷轉述：「巴赫表示，對於這樣的結果他感到欣慰，也讓IOC上下都鬆了口氣。」

沈依婷透露，波伊維抱怨在東奧正名公投前夕，他收到20幾封來自台灣不明人士的電子郵件，信中抨擊IOC不斷來函中華奧會，有意圖干擾公投與大選結果。

沈依婷表示，公投結束後，中華奧會並不清楚IOC與執委的立場，因此一直不敢掉以輕心，如今獲得IOC的正面回應，總算可以卸下心中的大石頭。（編輯：唐聲揚）1071129