非核家園目標不變　蔡英文：公投把時程拿掉

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）「以核養綠」公投案通過，打擊蔡政府的2025年非核家園政策，總統蔡英文今（29）日接受媒體訪問時表示，公投結果是把法律強制時限拿掉，不表示非核家園政策一定要延，或有確定時程，整個議題仍須多方考慮。

蔡總統今日出席2018臺灣醫療科技展開幕式，立法院長蘇嘉全、科技部長陳良基、衛生福利部長陳時中，以及臺北市長柯文哲皆出席。蔡總統在會後接受媒體訪問時也針對「以核養綠」公投案通過一事做出回應。

蔡總統表示，政府非核家園的目標是寫在《環境基本法》裡面，這次公投主要是把《電業法》中的法律強制時限拿掉，並不表示2025（非核家園政策）一定要延，或是一個確定時程。

蔡總統提及，這個問題必須要做多方考慮，包括其他電力（設備）是否可以適時到位，此外，地方政府對於核廢料處理的態度是最關鍵的。

蔡總統接著指出，核電廠若繼續運作，核廢料將越來越多，核廢料的處理及地方政府的態度密切相關，因此這整個問題，還需行政部門作進一步評估，並且與地方政府溝通。

公投第16案要求政府廢除《電業法》第95條第一段「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文。該案最終以5,895,560同意票，票數高過門檻且高於反對票通過。

行政院日前則表示，政府尊重公投結果，將廢止《電業法》第95條第一段，並不再為非核家園設定2025年的期限。但政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。