搶救澳洲大堡礁！科學家將大規模「人工受孕」珊瑚抗暖化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外媒報導）為了搶救世界最大最長的珊瑚礁群，澳洲大堡礁。科學家28日表示將啟動「幼蟲復育計畫」，預計在珊瑚年度礁石產卵期間進行大規模重建行動。

《法國國際廣播電台》(RFI)報導，珊瑚年度產卵期預計在本週開始。由於只有48-72小時，科學家預計在這段期間內，採集數以百萬計的珊瑚卵子和精子，並且在浮欄（floating booms）培育珊瑚幼蟲，之後再將成熟幼蟲放回受損珊瑚礁上。科學家期望透過「人工受孕」方式協助珊瑚礁，扭轉氣候變遷導致珊瑚不斷減少的趨勢。

《哈芬登郵報》(The Huffington Post)引述澳洲南十字星大學（Southern Cross University）專家哈里森（Peter Harrison）說，這是首次直接在大堡礁礁石上，大規模培植珊瑚幼蟲。

這項「幼蟲復育計畫」(Larval Restoration Project)是由詹姆士庫克大學(James Cook University)，澳洲南十字星大學及雪梨科技大學(University of Technology Sydney)，還有來自世界各國共計55位成員一起參與。

澳洲大堡礁在1998年、2002年、2016年與2017年因氣候變遷導致海水升溫，使得珊瑚大量出現白化的現象。

1981年被列入世界自然遺產名錄的大堡礁，位於南太平洋的澳洲東北海岸，面積約有345,000平方公里，是世界最大最長的珊瑚礁群，並且有近3,000個獨立珊瑚礁生態系統與近千個熱帶島嶼，只可惜這些地方卻深受全球暖化與人類破壞的威脅已逐漸萎縮。