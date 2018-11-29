  1. 首頁
  2. 環境生態

搶救澳洲大堡礁！科學家將大規模「人工受孕」珊瑚抗暖化

1981年被列入世界自然遺產名錄的大堡礁已歷經四次氣候變遷導致海水升溫，造成珊瑚大量白化的現象。

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/11/29 11:57
空中俯瞰澳洲降靈群島的大堡礁。(Sarah Ackerman/CC BY 2.0)

空中俯瞰澳洲降靈群島的大堡礁。(Sarah Ackerman/CC BY 2.0) (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外媒報導）為了搶救世界最大最長的珊瑚礁群，澳洲大堡礁。科學家28日表示將啟動「幼蟲復育計畫」，預計在珊瑚年度礁石產卵期間進行大規模重建行動。

《法國國際廣播電台》(RFI)報導，珊瑚年度產卵期預計在本週開始。由於只有48-72小時，科學家預計在這段期間內，採集數以百萬計的珊瑚卵子和精子，並且在浮欄（floating booms）培育珊瑚幼蟲，之後再將成熟幼蟲放回受損珊瑚礁上。科學家期望透過「人工受孕」方式協助珊瑚礁，扭轉氣候變遷導致珊瑚不斷減少的趨勢。

《哈芬登郵報》(The Huffington Post)引述澳洲南十字星大學（Southern Cross University）專家哈里森（Peter Harrison）說，這是首次直接在大堡礁礁石上，大規模培植珊瑚幼蟲。

這項「幼蟲復育計畫」(Larval Restoration Project)是由詹姆士庫克大學(James Cook University)，澳洲南十字星大學及雪梨科技大學(University of Technology Sydney)，還有來自世界各國共計55位成員一起參與。

澳洲大堡礁在1998年、2002年、2016年與2017年因氣候變遷導致海水升溫，使得珊瑚大量出現白化的現象。

1981年被列入世界自然遺產名錄的大堡礁，位於南太平洋的澳洲東北海岸，面積約有345,000平方公里，是世界最大最長的珊瑚礁群，並且有近3,000個獨立珊瑚礁生態系統與近千個熱帶島嶼，只可惜這些地方卻深受全球暖化與人類破壞的威脅已逐漸萎縮。
澳洲
大堡礁
氣候變遷

相關新聞

簡又新專欄 – 淺談中國綠色都市設計
簡又新專欄 – 淺談中國綠色都市設計
2018/11/28 14:29
中國將融資薩摩亞興建港口　學者：對澳洲施加壓力
中國將融資薩摩亞興建港口　學者：對澳洲施加壓力
2018/11/27 16:40
澳紐商會傑出貢獻獎　經濟部工研院獲肯定
澳紐商會傑出貢獻獎　經濟部工研院獲肯定
2018/11/25 17:41
美國報告：繼續拖延暖化問題　日後成本可能更高
美國報告：繼續拖延暖化問題　日後成本可能更高
2018/11/24 15:31
聚焦新南向  貿協澳洲醫材團啟程紐澳搶商機2
聚焦新南向  貿協澳洲醫材團啟程紐澳搶商機2
2018/11/21 14:58