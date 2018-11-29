「反核食」公投通過　謝長廷：民主政治　結果共同承擔

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）針對「反核食」公投案通過一事，儘管先前曾表達反對公投案且認為臺灣持續禁止進口日本福島地區及周遭四縣市食品將影響臺日關係，我國駐日代表謝長廷今（29）日受訪時仍表示，尊重公投結果，民主社會大家一起承擔。

我國駐日經濟文化代表處長謝長廷今日在臺北出席臺日經濟貿易會議開幕式時，儘管起先不願受訪，但最後仍在大批媒體的包圍下表示，民主政治就是這樣，大家謹慎去投，投出來大家共同承擔，有問題共同解決。我們代表處全力以赴，配合政策解決問題。

外交部日前則表示，針對公投結果，將與日本進一步溝通，以尋求日方理解，避免對臺日關係造成影響。

目前世界各國已陸續放寬對日本核災地區食品進口的限制，在上週公投投票日（24）前，中國與臺灣仍全面禁止福島地區與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）的食品進口。不過，中國海關總署也已於昨（28）日公告，將即刻開放日本新潟米進口。

外交部過去對日本核災地區食品進口的議題一向表示，食安問題應秉持審慎理性的態度，根據科學專業處理，不宜淪為政治議題，以免影響臺灣對外經貿關係。

由中國國民黨所提出的「反核食」公投，要求政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭四縣市等地區的農產品及食品進口。該案最終以7,791,856票過關。

早在中國今年表態將研議放寬日本核災地區食品銷往中國的限制後，謝長廷即表示，若中國開放而臺灣不開放，對我國會有壓力。

日本臺灣交流協會代表沼田幹夫也在「反核食」公投案通過後，透過臉書表示「對此結果本人深感遺憾」。

「當此之際，避免由於此問題被當作政爭工具而對日本與臺灣的友好關係及經濟交流造成傷害，對此我的心願依然不變」，沼田幹夫最後表示，「我們會繼續努力致力於讓臺灣朋友理解日本食品的安全性」。