巴拉刈2019年2月1日禁用　農委會啟用「拉曼」快檢新利器

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為鼓勵農民不要施用巴拉刈，擴大推廣紅豆通過產銷履歷驗證，農委會啟用農業藥物毒物試驗所（藥毒所）研發的拉曼光譜快速檢測技術，在產區只要5分鐘即可完成巴拉刈殘留篩檢。

冬季紅豆採收時，為使紅豆植株同步乾燥及落葉，普遍施用巴拉刈做為乾燥處理劑，以配合機械採收及一期稻插秧時間。然而巴拉刈為劇毒農藥，2019年2月1日起禁止販賣及使用。

今(2018)年配合農委會獎勵措施的推動，藥毒所協助在產區設立快速檢測站，即時篩檢紅豆以判定是否合乎補助，並從中抽檢一定比例的樣品數量，以液相層析串聯質譜儀(LC/MSMS)進行精確定量，建立兩階段的食安把關機制。

農委會啟用拉曼快速篩檢新技術，由藥毒所與業者合作研發之「表面增強拉曼光譜(SERS)」專利技術，可偵測到0.01ppm的巴拉刈殘留，遠低於目前紅豆上巴拉刈殘留容許量的0.2ppm，在定性上具有優異靈敏度，再結合藥毒所之「快速萃取淨化套組(FaPEx)」專利，突破拉曼光譜分析的應用瓶頸，以水清洗紅豆再經FaPEx萃取淨化後，僅需5分鐘即可完成一件樣品的檢測，並具可靠的萃取效率及穩定性，極適合應用在產區大量樣品的即時篩檢。

農委會表示，表面增強拉曼光譜在農藥快檢應用上，可現場即時檢驗揪出微量殘留在蔬果、穀類，以及農用資材中的農藥分子，可應用在蔬果農藥殘留、偽禁成品農藥，以及農藥代謝物的殘留檢測，可精進政府管理效能並保障消費者健康，使食安把關的防線更為嚴密。

延伸閱讀：農委會：國產紅豆不用巴拉刈 2019年2月1日起禁用

▲圖片由農委會提供。