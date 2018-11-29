氣候會議在即 歐盟下猛藥：2050零碳排

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）今年聯合國氣候大會（COP24）將於12月2日在波蘭召開，歐盟執委會28日提議，歐盟應於2050年前將達到零碳排放之目標，科學家疾呼全球都應採取此一措施，力抗全球暖化造成毀滅性後果。

《美聯社》報導，歐盟的這項提議，係於未來30年內達成碳中和（carbon neutrality），亦即排放多少就抵銷多少。這雄心壯志的目標，力度比歐盟任一個成員國此前提出的目標都還來得強，勢將遭遇抵抗。

日前聯合國提出警告，暖化對地球之威脅可謂「生死攸關」，呼籲人類若再不控制增溫態勢，將有諸多物種因此滅絕。

專家指出，完全摒棄化石燃料，又稱「去碳」（decarbonization），是達到2015年巴黎氣候協定目標最重要的手段。當年各國同意於本世紀末前將暖化程度限制在攝氏1.5度。欲達到零碳排，意味須透過大規模造林運動、碳捕捉等技術，減少大氣中的二氧化碳量。

歐盟氣候專員Arias Canete強調，目前人類已有相關技術，但坦言必須大力注資，使歐洲經濟不再依賴化石燃料。此一過程勢將遭遇社會反抗，政治角力也不可避免。

其他國先不說，就連歐洲最大經濟體德國，眼看都無法達成其設定之2020減排目標。德國雖於近年來致力協助窮國達成氣候目標，包括對綠色氣候基金（Green Climate Fund）提供雙倍資金（達150億歐元），但自身努力卻不足，總理梅克爾也拒絕將2030年減排目標提高至40%以上。