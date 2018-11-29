國經協會訪團走訪比利時三行政區　聚焦「智慧城市」產業鏈結、拓展海外商機

為協助我商尋求海外市場商機，中華民國國際經濟合作協會（國經協會）11月25日至12月2日籌組「2018年赴荷蘭、比利時及盧森堡經貿訪問團」，本會副理事長暨豐群企業集團張宏嘉董事長擔任訪團團長；新北市智慧城市產業聯盟理事長暨點晶科技股份有限公司金際遠董事長擔任台比(利時)經濟合作會議主任委員，訪團聚焦於「智慧城市」、「物聯網」、「新創」、「循環經濟」等產業之應用加強合作與拓銷，包含我政府單位及企業界代表等共計約25位參團。

「第20屆台比 (利時)經濟合作會議」訂於11月27日假比利時布魯塞爾舉行，由本會台比經濟合作會議金際遠主任委員與瓦隆尼亞外貿投資局（Wallonia Export-Investment Agency，AWEX）外貿投資總署副署長Mr. Michel Kempeneers共同主持，駐歐盟兼駐比利時代表處曾厚仁大使親臨致詞，本屆會議同時邀集比利時布魯塞爾、法蘭德斯與瓦隆尼亞三區代表及廠商共同與會，會議規模盛大，意義非凡。

台比雙方探討智慧城市規劃與應用並安排貿易洽談會，強化雙邊產業媒合商機。比方為訪團安排參訪行程，包括布魯塞爾區的Shayp循環經濟商、MACQ 智慧交通系統商；法蘭德斯區的The Beacon 安特衛普IoT創新中心、Imec i-Start研發中心；瓦隆尼亞區的Dirty Monitor V/R視聽設備商廠商，透過拜訪讓團員實地發掘潛在合作機會。

比利時產業結構與我國相似，多數公司為中小企業，且資通訊研發技術先進，均屬我國政府推動之五大創新產業範疇，與我商有龐大之合作商機。