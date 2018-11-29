開拓俄羅斯市場商機　國經協會辦研討會

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為協助我商拓展俄羅斯市場及加強我與俄羅斯之經貿關係，中華民國國際經濟合作協會（國經協會）年11月27日舉辦「如何開拓俄羅斯市場商機研討會」。

研討會由國經協會歐陽副理事長禹主持，特邀請全俄羅斯中小企業協會副會長Dr. Zolotykh Natalia Ivanovna就「台灣創新中小企業如何與俄羅斯共拓合作商機」作專題演說，俄羅斯在面對美國及歐盟實施經濟制裁的壓力下，轉而積極尋求與亞洲國家的合作。其中就推動國際創新合作提到三種不同面向的合作機會，如共同開發創新技術並取得俄國當地產品專利；落實在地化生產並與當地經銷商共同行銷創新產品；在教育領域促進雙方學術合作，共同參與專案研究及鼓勵學者及學生交換的計畫，不同的領域皆是台灣廠商進入俄國市場的機會。

另外，並邀請本會歐陽禹副理事長，亦為安口食品機械董事長就「俄羅斯市場行銷策略與理念分享」作專題演說，分享其敏銳的市場觀察與獨到的經營理念，以及深耕俄羅斯市場的豐富經驗，為台灣業者提供多元管道認識俄羅斯市場。

俄羅斯橫跨歐亞兩洲，人口1億4,688萬人，人均所得10,248美元，為全球產油大國。世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告指出，俄羅斯GDP溫和成長，通貨膨脹率大幅下降，國債規模低，總體經濟穩定，在全球經濟競爭力榜單中排名上升，是「歐亞大陸」最具經濟競爭力的國家。在歐亞經濟同盟生效及加入WTO後，對我國廠商拓銷具有利基。

國經協會目前與全球97個國家之148個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議。為使台灣業者更加了解俄羅斯市場，本會特辦理此研討會，促進交流合作。