婦聯會385億資產裁決解凍 黨產會：不能接受將提出抗告

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）婦聯會今年2月1日被認定為國民黨附屬組織，其名下385億資產遭凍結，婦聯會提出抗議並聲請停止執行，台北高等行政法院11月27日裁定停止執行，解凍婦聯會旗下資產。黨產會今（28）日表示，解凍婦聯會資產不僅將對轉型正義造成莫大傷害，更增加未來清理與收回不當黨產的複雜度，將依法提起抗告。

台北高等行政法院昨（27）日以「將對聲請人結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全等，造成難以估算之損失，所預定之公益或福利事務均無法進行，而龐大資產也無法作出有效率的應用等，可謂之難於回復之損害」等理由，裁定停止執行凍結婦聯會資產。

行政院黨產會今（28）日發佈新聞稿表示，停止執行凍結婦聯會資產後，對於政黨公平競爭及我國轉型正義工程，均造成莫大傷害，更增加未來清理與收回不當黨產的複雜度，顯然嚴重損害公益。

黨產會更痛批，北高行新聞稿中所述的理由，無視於轉型正義工程是必須與時間賽跑的歷史工程，竟然說停止執行「僅是轉型正義的實踐往後延」，對於停止轉型正義實踐所造成的公益嚴重損害，毫無認知，令人詫異。黨產會將於收到裁定後依法提起抗告。

婦聯會(中華民國婦女聯合會)由於無法交代勞軍捐款流向，去年(2017)與內政部、不當黨產處理委員會展開協商。三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

今年2月1日婦聯會被認定為國民黨附隨組織，其名下385億元資產遭凍結，婦聯會隨即向台北高等行政法院聲請停止執行。