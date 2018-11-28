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台拳擊女王擊敗地主隊 新德里拳擊錦標賽奪首金

陳念琴接下來將以2020東京奧運為目標，在接下來的世界拳擊奧運資格賽有著更好的成績。

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/11/28 20:07
（圖片：新竹市政府）

（圖片：新竹市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「拳擊女王」里約奧運拳擊國手陳念琴在教練柯文明帶領下，於2018年AIBA（International Boxing Association，國際拳擊總會）新德里世界女子拳擊錦標賽，與隊友林育婷雙雙奪下中華隊歷史性的首面金牌，接下來將以2020東京奧運為目標，在接下來的世界拳擊奧運資格賽有著更好的成績。

世界女子拳擊錦標賽於11月15到24日在印度新德里舉行，陳念琴參加69公斤量級的賽事，在初賽擊敗來自挪威的選手晉級16強，18日打下第一種子來自芬蘭的選手，夾帶連勝優勢，20日賽程在一番激戰中以4比1擊敗來自加拿大的強硬選手打進四強，22日更拉下本屆賽事地主隊—印度選手爭奪到冠亞軍決賽權，最後以3比2拉下上屆銀牌中國隊的谷紅，奪下冠軍。

「全力以赴，是我的態度！」陳念琴賽後表示，當你脫離舒適圈，人生才正要開始，對於本次賽會所遇到的選手，表達感謝，每一次的賽會挑戰都是自我實現的一部分，將會更加努力。

教育處長李芳齡表示，小名「阿布」的陳念琴，擁有阿美族及布農族血統，原本是馬祖人且是角力選手，後來改練拳擊，在柯文明教練專業的指導下陸續在各項國際賽事讓世界看見新竹、認識台灣，為更進一步推動拳擊發展。
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