2018公館聖誕季 12/1台北自來水園區點燈

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2018公館聖誕季12月1日開幕，今年自來水園區內除了以精緻花卉與聖誕裝置點綴外，更結合周邊洛德城堡、水岸廣場商家，一同點亮公館。

今年聖誕季將於12月1日至12月31日舉辦，自來水園區以AR擴增實境拍照技術，提供多款聖誕造型圖像，讓小朋友能與熊讚拍照。民眾於12月1日至12月22日將合照上傳至活動臉書專頁並答對小問題，就有機會獲得台北好水悠遊卡或園區貴賓券等好禮。

今年公館聖誕季將以園區為中心，與周邊的Pipe Live Music House及洛德城堡親水體驗教育區，攜手舉辦相關活動，包括現場音樂表演、夜間聖誕燈飾、街頭藝人表演、文創戶外市集、不定時聖誕老人發糖果，洛德城堡更打造了小朋友最愛的摩天輪及旋轉木馬。

自來水園區今年12月的週五到週日，開園時間延長至晚上8點，且週五至週日下午4點過後均以優待票售票，喜歡夜景的民眾千萬別錯過。

2018公館聖誕季

時間：12/1起至12/31

週二到週四09:00~17:00（售票至16:00止）

週五到週日09:00~20:00（售票至19:00止）

每週一休園；若週一適逢連續假日則照常營業

地點：台北自來水園區

地址：台北市思源街1號（近永福橋頭）

網址：https://waterpark.water.gov.taipei/

電話：02-83695104

洛德城堡摩天輪（圖／自來水處）