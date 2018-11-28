解析5G風潮 證交所與資策會MIC共同舉辦「5G大未來」產業發展趨勢及前景座談會

臺灣證券交易所與財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於今(11/28)共同舉辦「產業發展趨勢及前景座談會」，由MIC詹文男所長主持，邀集明泰科技李中旺董事長、中華電信林國豐執行副總經理、臺灣諾基亞劉明達總經理及臺灣經濟研究院研究四所劉柏立所長，一同就「5G大未來：臺灣產業的發展與挑戰」分享獨到又精闢的見解與剖析。

證交所簡立忠總經理致詞時表示，我國資本市場有許多頗具競爭力的產業，且各自形成完善的供應鏈，發揮群聚效應。本次座談會希望能針對臺灣深具發展潛力的產業，深入探討發展趨勢及前景，提供更充分的產業資訊。

近年來全球行動通訊技術發展快速，5G終端產品及服務預計在今年底就要陸續推出，商用化部署正在倒數計時。據MIC的預估，2018年臺灣整體通訊產值將達新臺幣3.4兆元，較2017年成長6.2%，2019年預估將持續成長，其中5G服務更將成為2019年全球通訊產業發展觀測的重點。行政院科技會報辦公室也指出，面對未來5G革命性的發展，5G將是帶動臺灣產業轉型升級的關鍵驅動力，尤其在與AI、物聯網、AR/VR等技術結合後，可在智慧醫療、智慧工廠、智慧城市等垂直應用領域發揮極大效益，促進臺灣數位轉型。

本次座談會主持人及4位專家不僅就產業面、市場面及應用面有深入淺出的分析，更對5G產業的機會及挑戰有詳盡的說明。就產業面而言，隨著5G世代的來臨，為提升5G信號的涵蓋範圍及垂直應用的導入布局，許多基礎建設將大量布建，而臺灣網通業者在全球已占有舉足輕重的地位，未來融合雲端運算、物聯網等技術，臺廠將有機會串連局端到終端，逐漸完備產業價值鏈，成為系統解決方案供應商。就市場面而言，近期由臺灣關鍵電信營運商領軍與資通訊領域廠商合作建設城市級規模5G準商用網路的5G國家隊，發掘出具發展潛力的創新應用服務，未來在頻譜發放及5G正式商轉後，有機會創造可觀的市場商機。再以應用面來看，根據行政院科技會報辦公室舉辦之應用與產業創新策略(SRB)會議指出，5G創新發展應從人口、科技、環境變遷的趨勢出發，考量對各領域帶來的影響，並思考需求面變化所衍生的多元應用服務，例如各部會將積極規劃推動5G生活應用，如科技部建構民生公共物聯網、教育部規劃5G校園應用、文化部打造文化科技實驗場域及衛福部推動智慧醫療照護等，提供民眾各式型態的新生活智慧服務，實現智慧生活。至於5G產業的機會與挑戰，為因應世界各國相繼投入5G發展的趨勢，臺灣在關鍵IC、模組和終端產品開發上已居於領先的地位，各家業者應積極結合既有通訊產業優勢，拉攏國際合作夥伴，一同投入5G商業模式的開發，開創完整的5G生態系，創造產業新價值。