特用化學領域的國際領導廠商-南寶公司今（11/28）成功掛牌上市

由富邦證券輔導的南寶樹脂化學工廠股份有限公司（股票代碼：4766；以下簡稱：南寶公司）於今日(11/28)正式以每股76.80元掛牌上市，該公司為特用化學領域的國際領導廠商，其上市為化學工業類股再加入生力軍！

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，南寶公司深耕接著劑及建築、工業、家具用塗料市場已逾半世紀，於台灣、中國大陸、越南、印尼、澳洲、馬來西亞等國家成立生產據點，行銷超過50個國家，產品運用遍及鞋業產品、建築、工業、紡織、民生用品及家具等各產業，且長久以來為知名運動品牌商指定鞋用接著劑及相關產品供應商。該公司產品線齊全、品質穩定及服務優良，於市場上已建立良好信譽，穩定之客戶群為該公司營收的基礎，而來自不同產業及地區的客戶群，得以分散及降低受單一產業及單一地區景氣波動之影響。

南寶公司執行長許明現表示，公司成立至今超過50年，於接著劑合成技術上已深根多時，並累積專業之接著劑合成與應用技術等核心技術，可提供客戶全方位解決方案，已建立良好信譽並深獲客戶肯定，在台灣、中國大陸、澳洲及東南亞等市場市占率及市場能見度皆高，客戶群穩定度高且多為國際知名大廠，業績均有穩定的客戶基礎作為支撐。此外，南寶公司在既有合成樹脂核心技術及材料基礎下，積極持續創新開發關鍵性技術及新產品領域，包括碳纖樹脂為生產碳纖布，可廣泛應用於筆電底蓋、運動產品及汽車內裝等，而高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜等，讓產品應用面拓展至光電、運動休閒及汽車工業等產業，有助於開拓新營收、獲利來源，提供南寶公司未來營運成長空間。

許明現進一步指出，在產能擴充部分，台灣感壓膠廠及南越大登廠已於2017年下半年度陸續啟用，產能增加能提供未來營運持續成長的基礎。另為因應中國大陸環保政策趨嚴，已規劃於化工專區新設南通南寶及郁南南寶等二家公司，預計未來建廠完成後，將有助於南寶公司拓展大陸市場能力及提升集團產能，擴大營運規模並爭取獲利契機，有利於南寶公司未來發展。

展望未來，全球經濟穩定成長，接著劑產業可望穩定成長、新產品陸續推出及產能的擴充，期待能持續締造優良的經營實績，以達成股東對於長期投資回報的期許。

2017年度，南寶公司營業收入為146億元，毛利率為26.84%，每股稅後盈餘（EPS）為8.22元，經營成效及營收獲利表現良好，2018年股東會決議通過發放現金股利5元，回饋股東對公司的支持。