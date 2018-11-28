中華電信「健康雲」台灣醫療科技展搶先曝光

「2018台灣醫療科技展」將於11/29至12/2於台北南港展覽館一館登場。中華電信與多家業者合作，展示以中華電信「健康雲」為中心的智慧醫療照護服務及健康促進設備。民眾可結合醫病資訊，將健康數據上傳雲端，有效協助醫護人員診斷治療，也可自行透過智慧科技裝置管理健康，提升生活品質。

兩大主軸秀亮點 「智慧照護、健康促進」同時掌握

在智慧照護部分，健康雲透過智慧醫療個案管理追蹤系統，進行資料分析，並結合各式終端裝置設備完整記錄量測數據，掌握自己與家人的健康狀況。當量測數值超過正常範圍，或長時間未量測時將發出警示，後端衛教中心會主動關懷，預防病情發生與惡化。使用者也可一鍵撥號至衛教客服中心進行諮詢，可以減少就醫時間與費用。另外，從優化住院照護的觀點出發，整合各家醫療院所及病人的資訊，亦可輕鬆滿足醫病管理的需求。

在健康促進方面，本次展覽整合時下最夯的飛輪運動，可利用訓練的同時蒐集使用者的各項生理數據，大大增強訓練的效率及精準性；展場中還有各項穿載式健康管理裝置、血糖機、血壓機、血脂機等設備，讓民眾可依據各自需求，選擇不同的裝置設備管理自我健康；健康雲可透過APP、網路、MOD隨時查看各項數據，也同時讓子女遠端關懷家中長輩健康。

串聯各級醫療院所、設備商 共同打造智護照護生態圈

中華電信表示，國內老年、慢性病患人數不斷增長，在醫療資源有限的情況下，智慧照護的重要性逐漸提升，未來也將持續串聯各級醫療院所及更多的設備廠商，提供全方位的智慧照護服務，也歡迎民眾、廠商至中華電信攤位參觀，一同打造一條龍的完整健康生態圈。