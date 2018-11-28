108年事前登記股東會日期每日限額100家 證交所舉辦兩次模擬測試

證交所表示，明(108)年每日召開股東常會之公司家數限額仍維持100家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記100家之限制。明（108）年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司順利辦理明（108）年股東常會召開日期事前登記作業，預計於本（107）年12月舉辦2次模擬測試，時程如下：

第一次測試：

設定憑證IC卡作業，於12月3日00:00起，迄12月6日17:00止。

股東會日期登記作業，於12月7日09:00起，迄12月7日17:00止。

測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

第二次測試：

設定憑證IC卡作業，於12月17日00:00起，迄12月20日17:00止。

股東會日期登記作業，於12月21日09:00起，迄12月21日17:00止。

測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期之事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。