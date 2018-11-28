(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普接受媒體採訪時，批評俄羅斯扣留烏克蘭船隻的行為，並警告可能取消與普丁見面的計劃。

川普接受《華盛頓郵報》採訪時，表示自己對俄羅斯侵略性的行為，感到相當不滿，且歐洲國家也必定感到不滿，並警告可能不會在本周末，與普丁在阿根廷G20高峰會上見面。

不過，川普還是不忘在《華盛頓郵報》採訪中，批評德國對北大西洋公約組織負擔不足，並表示他們一定要花更多錢。

根據報導，美國國家安全顧問波頓表示，川普和普丁的高峰會，將聚焦在武器管制及安全議題上，但未透露川普會不會質問普丁俄羅斯扣留烏克蘭船隻一事。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）（美聯社）

《紐約時報》日前報導，雙方衝突爆發地點，在連接黑海和亞速海的克赤海峽。烏克蘭主張，根據俄羅斯和烏克蘭間締結的條約，該國海軍有權在亞速海全境巡邏，並指控俄羅斯攻擊甚至扣留烏克蘭海軍的行為，違反雙邊條約及聯合國海洋法公約。

俄羅斯海軍提供的烏克蘭海軍照片（美聯社）

對此，根據《紐約時報》，俄羅斯負責管轄海岸防衛的單位反駁，表示烏克蘭兩艘小型戰艦，入侵俄羅斯在克里米亞附近的領海，因此俄船艦原本希望護送烏船艦離開。另外，俄羅斯還強硬批評，烏克蘭行為的目的，是在該地區創造衝突環境。

法國《世界報》報導，烏克蘭總統彼得·波洛申科指控，這是俄羅斯希望讓衝突升溫，而計劃好的行為，並在國家安全會議上表示，將建議國會考慮實施戒嚴的可能性。

根據報導，若烏克蘭國會接受建議，發佈戒嚴，則該國或將暫停與俄羅斯之外交關係、宣佈緊急狀態、以及延後原定明（2019）年3月登場的總統選舉。《世界報》指出，外界預測波洛申科會在這場總統選舉中，面臨苦戰。

對此，根據報導，歐盟呼籲俄羅斯和烏克蘭，恢復克赤海峽航行自由，並盡力防止降低衝突等級。

在俄羅斯和烏克蘭要求下，聯合國安理會為此事召開緊急會議。

《華盛頓郵報》報導，美國聯合國大使妮基·黑利（Nikki Haley）在會中表示，美國歡迎俄烏兩國，恢復正常關係，但指控俄羅斯捉拿烏克蘭船艦的非法行動（outlaw actions），阻擋了關係正常化的可能，並強調美國會維持與俄羅斯併吞克里米亞相關的制裁。

美國聯合國大使妮基·黑利（Nikki Haley）（美聯社）

在安理會緊急會議中，烏克蘭大使警告，俄羅斯下一步，很可能是進攻烏克蘭海港城市，但俄羅斯駁斥此説法，並批評烏克蘭船隻越界，侵害俄羅斯主權。

俄羅斯駐聯合國大使Dmitry Polyanskiy（美聯社）

《日本經濟新聞》分析，俄羅斯可能希望透過加強軍事緊張的方式，來加強烏克蘭境内親俄勢力。另外，若克赤海峽遭封鎖，烏克蘭恐陷入經濟困境，導致該國政府受批評。

另外，報導指出，目前波洛申科的支持率，並沒有很出色，因此他可能希望透過強調俄羅斯攻擊烏克蘭的方式，帶出國内外的支持。

川普：我可能不會和普丁見面