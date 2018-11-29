氣質半獸人！台師大多媒體跨界展演　創意探討環境永續議題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國立台灣師範大學以生態永續發展為題，跨界巧妙結合現代舞、打擊樂、鋼琴以及繪畫推出「水・彩」多媒 體劇場，演出已完美落幕並獲多方好評，目前正規劃於國際演出。



「水・彩」多媒 體劇場由台師大表演藝術研究所所長夏學理（右2），跨界集結優秀人才演出（圖/台灣英文新聞）

由台師大表演藝術研究所所長夏學理，攜手知名國際生態藝術家楊恩生、留德鋼琴家林娟儀、雲門前首席舞者吳義芳、留美舞蹈家張夢珍、以及金曲獎作曲家朱雲嵩，推出多媒體劇場「水・彩」展演，替維護永續生態環境盡心力。

其中，擔任製作以及編導的夏學理，深受亦師亦友的楊 恩生啟發，以「水」的溫柔不爭及生生不息的意象，創作出動人主題曲。

此次展演從概念發想、企劃、製作到演出僅一個多月，夏學理表示，9月的某晚與好友楊恩生相遇，並聊起楊恩生身為生態藝術家的故事，其中，楊恩生維護生態以及保育環境的心力路程，讓他非常感動，因而成為媒合此次展演的動機，也將全力探討生態永續發展的議題。



楊恩生將鋼琴家林娟儀側身轉化為母豹，藉此傳達人類擁有的「半人半獸」性格危害生態系統（圖/台師大）

國際知名水彩畫家楊恩生為「生態永續」奉獻一生，這次首次嘗試在人體上作畫，其所代表涵義為人性中「半人半獸」與生態環境的關係，表演共7章節串起生態循環的變化，分別為「授記」、「涓滴」、「靈動」、「奔騰」、「逆變」、「孤絕」、「回光」，搭配舞蹈、音樂、繪畫以及絕美詩詞，更是感動人心。



取名「水・彩」引用「上善若水」概念（圖/台灣英文新聞）

多媒體劇場「水・彩」引用「上善若水」概念，演出中使用許多水的意象代表生命的源頭，而「彩」則代表生命的多樣，有了生命之初的「水」以及善，造就生命多樣的「彩」，透過7段章節表達生命循環，並營造不同情緒帶領觀眾反思。

發人省思的「水・彩」跨界展演已於台師大知音劇場落幕，身為首場來賓的北市動物園園長金仕謙表示，認識楊恩生教授多年，也屢屢 參加楊教授的畫展，每一次總能在楊教授的畫作前發現生命的精彩與 感動，但卻是第一次感受到楊教授的畫作竟能因為音樂、影像等的襯 托更顯生命律動。

金仕謙也邀約此表演前往台北市動物園演出，而觀眾則為動物們！夏學理表示，展演也受邀於六福村演出給動物們觀賞，目前，也正在於國外接洽，預計將表演搬上國際舞台。