國安威脅甚鉅 紐西蘭力阻華為染指5G建設

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）澳洲今年8月才以國安為由，拒讓華為（Huawei）提供5G設備，紐西蘭今（28）日也跟進，其國安單位要求電信公司Spark不得使用華為設備進行5G升級。

《美聯社》報導，華為此前已助紐西蘭布建電信網絡，今年3月，Spark還與華為共同宣傳5G測試基地。由於中國是紐西蘭最大貿易夥伴，每年自紐國進口數十億美元乳品，此一決定恐衍生外交與經濟後果。

紐西蘭處境不可謂不尷尬，雖與中國有著活絡的貿易關係，卻也是國際情報聯盟「五眼」（Five Eyes）的一員，該聯盟係於二戰期間組成，成員包括英國、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭。

自新任自由派總理雅頓（Jacinda Ardern）於去年10月上任後，即一改前保守派政府與中國交好的策略，她轉而拉攏日本、將重心放在太平洋島國，以對抗中國在區域日增之勢力。

1987年，前中共解放軍成員創立華為，該公司背後有中共支持，早已人盡皆知。美國2012年提出報告，以國安為由警告電信業者勿買其商品，今年更直接立法，不准政府部門使用華為技術與設備。

Spark是紐國三大電信業者之一，對政府通訊安全局（Government Communications Security Bureau）此一決定表示遺憾，但在聲明中指出，其仍有信心能於2020年7月前推出5G網絡。