盼扭轉大眾對移工刻板印象 電影《異鄉的在地人》新北首映

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）你知道移工需克服多少語言、文化、飲食、環境及生活習慣等適應問題，才能融入台灣生活嗎？由4名在台灣的東南亞移工故事為主軸拍攝的《來自異鄉的在地人》，11月25日在府中站舉辦特映會，由1095文史工作室長期關注移工議題的官安妮擔任主持人，導演洪竹彥、片中4位主角、外籍移工NGO組織及新北工會團體均出席觀影，欣賞移工朋友在台灣努力不懈的人生故事。

新北市勞工局長許秀能表示，《來自異鄉的在地人》是來自東南亞4位主角的真實故事， 印尼籍的Tina來台12年，認真、細心的照顧與陪伴阿嬤，讓雇主無後顧之憂外出打拼；馬力歐是台灣第一位拿到街頭藝人證照的外籍移工，讓菲律賓原鄉藝術呈現在台灣人面前，甚至登上國際舞台；阿朋的夢想是將泰拳在台灣發揚光大，他不僅成立「立青泰拳館」，今年成功舉辦第一屆「立青盃」拳賽。

而來自北越的武德成曾經少不更事，因三洋電機人性化管理下，不僅變得懂事成熟也充分發揮自己繪畫的天分。

勞工局希望透過影像的方式，讓社會大眾都能感受到移工朋友在台灣這塊土地上樂天向上、積極奮發的精神，扭轉大家對於外籍移工的刻板印象，除了瞭解他們對台灣產業及家庭的勞務付出，也能理解多元文化的彼此尊重。