接民進黨代理主席　林右昌：黨有需要，勇敢承擔

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）民主進步黨今（28）日舉行中常會，會中一致同意推舉基隆市長林右昌擔任代理黨主席，將負責黨主席改選及臺北、臺中市兩席立法委員補選的提名作業。

上週九合一地方選舉，執政的民主進步黨失利，原先身兼黨主席的總統蔡英文第一時間辭去黨主席職位，今日中常會中由總召柯建銘提名甫順利競選連任的基隆市長林右昌接任代理黨主席，也獲得中常委一致同意。

在會後轉述記者會中，林右昌表示，「在這個艱困的時刻，黨有需要我，我就勇敢承擔」，民進黨敗選給黨內非常大的反省空間跟機會，而民進黨也唯有反躬自省，才有進步的空間。

強調由他擔任代理黨主席並非「世代交替」，林右昌提及，臺灣人民及所有支持者都在看，民進黨是不是一個成熟且負責任的政黨，我們有責任盡快安定社會跟民心，並在行政及執政上檢討改進，在最短時間內調整府、院、黨的腳步，「一起承擔、共同面對；互相補位，而不是互相卡位」。

代理黨主席將負責協調整合，以完成黨主席改選及北中兩市立委補選的提名作業，林右昌表示，他將盡全力把代理黨主席職務做好，也呼籲支持者在這艱困的時刻，不要失了意志及志氣。

發言人鄭運鵬也表示，中常會中也成立立委補選協調小組，由桃園市長鄭文燦擔任召集人，成員還包括立委高志鵬及鄭運鵬。