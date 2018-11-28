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每年預計增2萬遊客 柬航台中-金邊首航獲矚目

11月21日正式首航台中直飛金邊，每周兩班定期包機，估計每年將為中部帶來近2萬名柬埔寨遊客

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/11/28 14:48
（圖片：台中市政府）

（圖片：台中市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台中攜雙港優勢，柬埔寨航空繼11月3日開航台中-曼谷直飛航線後，11月21日正式首航台中直飛金邊，每周兩班定期包機，估計每年將為中部帶來近2萬名柬埔寨遊客。

台中市觀光旅遊局日前發佈新聞稿表示，柬埔寨航空每週三、週日由金邊出發前往台中，航程約4.5個小時，相當適合國際旅行業以「中進中出」方式，遊客規劃5天4夜或是8天7夜中台灣深度體驗遊程，1年預計替國內帶來近2萬名國際遊客，除便利中部旅客外，也帶動柬埔寨遊客參觀台中花博。

臺中市觀旅局指出，透過縝密的國際交流推廣與旅遊合作，市府推動「中進中出 一程多站」國際觀光布局，4年來已成功開拓日本東京、南韓首爾、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等5國首都機場定期直飛航線，引進越捷、泰越捷、虎航、德威等4家廉價航空，新增20個航點，亞洲首都航網漸趨完整。

觀旅局表示，亞洲首都航線與3至5小時國際航網的完整建構，讓台中國際機場國際航班自104年的每周70多班提升至115班，國際旅客更成長23萬人次。台中香港每天8班以上，台中東京天天飛，首爾每周6班，曼谷1周5班，金邊1周2班，越南胡志明與河內每周23班，綿密多航班的國際航網，大幅提升中台灣國際入出境觀光旅遊便利性。
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