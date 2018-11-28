立委黃國昌再爆普悠瑪內幕：翻車前一天「台鐵高層就知故障」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵普悠瑪列車10月21日發生翻覆意外，釀成18死、190人輕重傷的慘劇。行政院11月26日公布事故調查主因。

根據行政院普悠瑪事故調查小組26日公布的報告，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題。報告稱事故發生前，司機員為排除列車異常，與調度員通話，未操作煞車把手，列車超速翻覆，多重因素與異常湊巧穿過每一道防護措施漏洞導致發生事故。只要問題或異常發生的當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

不過時代力量立委黃國昌今(28)日再爆料稱，其實悲劇發生前一天，「台鐵高層就知道故障了」，他並痛批台鐵草菅人命。

黃國昌四小時前在臉書上發文指出，10月24日他收到一則來自台鐵員工的檢舉，指台鐵高層群組曾在事故發生的前一天，就曾提到「那輛普悠瑪有問題」。事後黃國昌調閱普悠瑪的所有維修紀錄，卻找不到任何相關維修紀錄，當時他心想這可能是一個「出於誤會的檢舉」。



沒想到昨(27)日晚間交通部被他逼著交出一份關於主風泵的報告，內容竟印證了此事(如下圖)。他PO文指出

在10月18-19日，出事的普悠瑪，主風泵就已經壞掉了！ 然後，完全沒有進行檢修！10月21日，悲劇發生！

一個多月後的11月26日，行政院公佈調查報告，完全沒有揭露這個可怕的真相。

黃國昌痛批台鐵高層草菅人命，並呼籲相關單位在稍後委員會質詢時「請給個交待(代)。」