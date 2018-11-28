簡又新專欄 – 淺談中國綠色都市設計

「海峽兩岸氣候變遷與能源永續發展論壇」由中國工程院與台灣永續能源研究基金會輪流舉辦，今(2018)年由華北電力大學承辦並邀請約200位專家學者齊聚華北電力大學的保定校區，為全球氣候變遷尋找新契機。而保定市鄰近北京的雄安新區更是臺灣訪團參觀重點，其中許多嶄新的都市設計值得借鏡。

訪團首站—北京機場已與數年前觀感差異甚大；自2008年建置十年以來，客流量已達全球前十名，除了人民素養改變外，通關效率提高、且機場至市區高速公路的景觀也更綠化、美觀，軟體與硬體的改善使北京機場更國際化、現代化。

論壇主場地位於華北電力大學，設校占地1,600餘畝，建築面積100餘萬方平方米，有教職員近3,000人及3萬名學生左右，此規模雖然並非中國最大的學府，卻是以「電力」學科為主最好的大學，其畢業生在中國各電力事業中所扮演的角色重要性不言而喻。在中國政經模式下，由國家投資培養人才與技術，再直接轉由企業商業化，高速鐵路電力輸送系統的研發與商業化便是其中一例。

臺灣訪團本次所參觀的保定雄安新區，含括北京市郊區周邊地區組成，其定位是中國政府自去(2017)年開始設置，俾以抒解北京人口壓力的新城區。此計畫規劃將許多非首都公務單位遷移到此地，預計於2035年完工。雄安新區從交通工具到各項能源的供應，將逐步落實使用清潔能源，期使成為中國打造綠色城市、智慧城市的範本。

雄安新區又被中國政府稱為「國家大事、千年大計」，足見政府重視程度。當初規劃時，不僅讓所有居民知道，更邀集國外知名顧問公司操刀規劃及擬定計畫。都市設計預計納入70%藍綠元素，亦即湖水與綠地的規劃占面積比例高達七成。其中有許多巧思包括：城區內限定電動自駕公車、鋪設透水路面以達防洪防澇目的，以及用拼接方式鋪設路面可減少維修費用等等。商業方面，許多高科技企業，如阿里巴巴等公司進駐，可望創造許多就業機會。中國對雄安新區的企圖，可從深圳與上海浦東經驗窺見一二，後兩者的成功都有其歷史脈絡可循，前者為「世界工廠」，而後者為「金融中心」。但中國在目前經濟成長已逐步趨緩的情況下，雄安新區是否能夠成功發展則尚未有定論。

目前這座新城市仍在規劃當中，未來尚有許多可能性，但可預見在全球發展綠色城市的潮流之下，當局將在建置之前，利用高科技輔助，將節能減碳、綠色能源等觀點與想法，納入各項細節的評估與規劃，值得拭目以待。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。