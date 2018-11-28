【更新】丁守中聲請驗票法院公開抽籤分案　最快今查封票匭

更新時間: 2018/11/28 15:38

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨台北市長候選人丁守中在11/24選戰中，以3254票些微差距敗給現任市長柯文哲，原本聲請驗票卻又撤回的他，今(28)日又變卦再次聲請驗票，並親赴法案繳交428萬保證金。台北地院受理後決定列為矚目案件，今下午2時40分將舉行公開抽籤，決定由哪個合議庭負責驗票。

蘋果報導，抽籤結果是由誠股法官陳靜茹承審，與審判長蔡政哲，陪席法官洪文慧共組合議庭受理此案。​分案後第一個程序是通知5名台北市長候選人前往查封票匭，不過候選人可派代表前往，不用親自到場。

丁守中今上午11時在律師陪同下，親自到台北地院，強調「接受乾淨的失敗，但絕不容許骯髒的贏」，他說，為了台灣民主選舉的價值，要再提出驗票聲請，並視驗票結果提出選舉無效或當選無效訴訟。



由於丁守中先前曾聲請驗票又撤回，因此這回台北地院收狀後，將重新分案。台北地院民事庭中午緊急討論，決定將本案列為矚目案件，依法舉行公開手動抽籤的分案程序，分案後的第一個程序是查封票匭，依規定所有候選人或候選人的代表應在場，法院將聯絡吳萼洋、丁守中、姚文智、柯文哲、李錫錕等5名候選人敲定時間，最快今天就會前往查封票匭。

丁守中敗選後，提出選舉無效之訴，不過他卻臨時放棄驗票。國民黨昨(27)日說願意幫忙出資一半，北市議員當選人羅智強也願提供100萬元資金，但都遭丁守中婉拒。丁守中今天上午再發新聞稿，稱將重新驗票。



蘋果引述丁守中說，此次台北市長選舉，不論中選會或台北市選委會，辦理選務過程充滿瑕疵，開票過程也疑雲重重，更別提開完票過了好幾小時才登載。

「在過去這兩天，丁守中團隊接到基層里長、投開票所的工作人員、以及有正義感的選民提供我們太多此次選務工作上違法的事實⋯⋯，他們都留了姓名電話，願意在法庭上做證」。

這些違法事實讓丁守中的律師團，決心雙管齊下，一方面立即保全證據，進行司法驗票。再依驗票結果，進行當選無效或選舉無效的訴訟。