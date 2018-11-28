蔡英文：一肩扛起敗選　黨內同志不必互相為難

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）上週九合一地方選舉，執政的民主進步黨失利，原本身兼黨主席的總統蔡英文第一時間辭去黨主席職位並表示要徹底反省檢討，今（28）日她再度透過臉書表示執政團隊必須虛心接受人民的鞭策且勇於改變，也指出將一肩扛起敗選責任，呼籲黨內同志不要互相為難。

蔡總統表示，敗選辭黨主席，是民進黨負責任的傳統，「但我個人辭去主席，只是整個敗選檢討的起點。整個執政團隊，包括總統府、行政院、黨部，都必須虛心接受人民的鞭策，並且勇於改變」。

民進黨定於今日中常會推選代理主席，新任主席也將在近期產生，蔡總統表示，民進黨的新主席，將是選舉產生，不是高層指定，整個選舉的過程，將會是黨員意志的凝聚過程，「我相信，在新的主席領導下，民主進步黨會展開一場轟轟烈烈的檢討。我們不會閉門造車，而是要打開大門，接受社會的批判，進行改造。」

蔡總統提及，過去由總統兼任黨主席，雖然有助於執政團隊的整合，但也會讓黨失去了原先草根、基層的性格，無法發揮與社會基層接軌的功能，「辭去黨主席之後，我期待黨能有更獨立的意志，能更貼近人民的思維與感受，而不受限於執政的思維，更能做行政團隊的諍友，替基層人民發聲，更能與社會團體互動溝通」。

針對近日黨內成員紛紛喊話，要執政團隊檢討政策及施政的聲浪四起，卻也凸顯黨內的派系角力，對此，蔡總統也呼籲，「這個時刻，民進黨人可以大鳴大放，但是不該互相指責。責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難」。

蔡總統最後表示，面對臺灣人民的指教，執政黨只能用具體的行動及更好的表現，贏回國人的信心。民進黨過去也失敗過，但是，每一次我們都透過反省再站起來。「辭掉黨主席，但是，我會做一個很不一樣的總統。我期許所有執政團隊，虛心檢討，勇於改變。臺灣人民會疼惜民進黨，會再給民進黨機會」。