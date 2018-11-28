九合一選舉落幕　美眾議員：美臺夥伴關係堅定不移

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電綜合報導）臺灣九合一選舉上週落幕，美國聯邦眾議員約霍昨（27）日發表聲明，除了強調美臺夥伴關係堅定不移外，也呼籲美國政府派遣部長級官員訪臺。

九合一選舉結束，民進黨的失利除了被視為是人民對中央政府執政有所不滿外，外媒則點出中國對臺灣選舉的干預行為，是親中的中國國民黨拿下關鍵席次的原因之一。

擔任眾議院外交事務小組委員會亞洲及太平洋地區主席的約霍（Ted Yoho），在聲明一開始就點出相關疑慮，「我對北京試圖干涉臺灣上週末地方選舉的廣泛指控感到擔憂」。

約霍強調「美臺夥伴關係仍然堅定不移」，並呼籲美國政府全面落實《臺灣旅行法》（Taiwan Travel Act），且儘快派遣部長級官員來臺訪問，以展現美國對臺灣夥伴關係的承諾。

約霍也表示， 中國共產黨企圖邊緣化臺灣的舉措並不是秘密，且應受譴責。臺灣充滿活力的民主與在國際社會展現的正直行為是共產黨應該追求的品質，而不是企圖削弱。

約霍是共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員，曾多次聲援臺灣遭中國打壓情事，包括致函呼籲美國航空公司抗拒中國政府要求拿掉網站上對臺灣的稱呼，以及提案支持我國參與世界衛生組織（World Health Organization）與推動臺美洽簽雙邊貿易協定。