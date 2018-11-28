馬國版航站奇緣 滯留機場7個月男子終獲加拿大庇護

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）一名37歲的敘利亞籍男子，因不願回家鄉從軍，輾轉流離之下在吉隆坡機場滯留了7個月，一度傳出將被遣返，如今終於獲得加拿大庇護，馬來西亞版航站情緣畫下完美句點。

BBC報導，康塔爾（Hassan al-Kontar）的悲慘境遇始於2011年，他在阿拉伯聯合大公國工作了數年後，喪失了工作簽證，由於不願回到戰亂頻仍的家鄉服兵役、被迫上戰場，他開始到處尋覓，想找下一個寄居的國家。

康塔爾就這麼在阿拉伯聯合大公國非法居留至2016年，才被逮捕，遣送至馬來西亞，因馬來西亞是少數願意提供敘利亞人民落地簽的國家。

今年3月，康塔爾一度試圖前往土耳其、柬埔寨未果，但馬來西亞簽證又已到期，於是他便在吉隆坡機場的轉機區滯留至今，靠著空服人員接濟剩食、在機場廁所洗漱，一日苟活過一日。期間他也試圖向厄瓜多、柬埔寨等地申請庇護，卻都失敗。

他的慘況透過不斷在推特上發文、影片，而得到全球關注。加拿大兩間慈善機構決定為其請命，在世界各地募款，並取得62,000人連署，要求加拿大移民單位准許他入境。

康塔爾週一（26日）錄製了一段影片，在推特表示自己正在台灣轉機，即將前往「旅程最終目的地」加拿大，並感謝這些日子以來對他伸出援手的各方人士。他是幸運的，而他的故事，或許能讓外界多加關注，全球流離失所的難民，正掙扎尋求安身立命之處。

康塔爾的機場生活（圖／康塔爾推特）