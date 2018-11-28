日迷幻搖滾「酸媽廟」三度來台　跨界魅力嗨翻水管音樂

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）由小白兔唱片主辦的「本事現場」系列活動已邁入第18回，這次邀請到日本迷幻搖滾樂團酸媽廟的極樂天堂不明飛行物，29日晚間將於台北市水管音樂（PIPE Live Music），攜手開場樂團湯湯水水演出。

日本跨界樂團酸媽廟已三度來台演出，深受台灣歌迷喜愛，日前公佈巡演消息並開賣預售票時，才開賣第三天就衝上博客來售票網站的第二名，由此可見酸媽廟的驚人魅力。



酸媽廟已抵台，為表演做準備（圖/小白兔唱片）

日本迷幻公社傳奇酸媽廟（Acid Mothers Temple）由核心人物河端一（Kawabata Makoto）於1995年成立，集結來自不同領域卻擁有共同理念的人，包含音樂家、藝術家、性工作者...等，於1997年發行首張專輯時，被知名音樂雜誌 The Wire 選為最佳專輯，隨後陸續在歐美巡迴演出，至今已發行過的作品超過80張，著實站穩日本迷幻傳奇的地位。

酸媽廟公社裡有著許多音樂分支，而被稱為宗家（編按：類似「嫡系」）的極樂天堂不名飛行物（The Melting Paraiso U.F.O. ）是他們音樂精神中心之一，在酸媽廟成立的第21年加入，並為酸媽廟注入新氣象，在他們的音樂裡可以感受到各種樂器的組合，包含沉穩的貝斯、實驗合成聲、民謠吉他等，除此之外，其現場魅力更是吸引死忠歌迷的原因。

這次，「本事現場18」的開場表演樂團也不容小覷，主辦單位邀請到台灣 Stoner Metal 代表「湯湯水水」（SLEAZE），將於29日台北市公館捷運站附近的展演空間「水管音樂」（ PIPE Live Music）晚間8點開演，購票請上博客來，詳情請上「本事現場18」或小白兔唱片行查詢。



2014年酸媽廟演出實況（影片/youtube）