政院：非核家園不再設定2025年期限

以核養綠公投過關，行政院發言人Kolas表示，依照全民公投的結果，不再為非核家園設定2025年的期限。但政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間透過新聞稿表示，行政院長賴清德多次公開說明，各國做為能源基載電力的類型主要為核能發電、燃煤發電、燃氣發電，這幾種發電方式各有其優缺點。

Kolas指出，若只以是否影響空氣品質作為評量標準，核能發電的確具有相對優勢，但卻面臨無法解決核廢料的問題；燃煤發電雖價格便宜也較沒有國安、公安的疑慮，卻可能引發空污；燃氣發電雖較燃煤發電更能改善空污問題，但也有國安、公安且價格不穩定的隱憂。

她表示，過去在日本311地震後導致的核電廠事故，使得台灣人民趨於認同「非核家園」目標，因此立法院也順應民意修正「電業法」，將現有核電廠自然除役的2025年，定為推動非核家園的工作目標。然而近期社會上關注空氣污染議題，也因此「以核養綠」公投案反獲得大眾支持。

Kolas說，無論電力源自哪裡，政府的責任就是確保供電無虞。政府也順應當前民意，尊重公投結果，將廢止「電業法」95條第1項，依照全民公投的結果不再為非核家園設定2025年的期限。但政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。

至於是否需要重啟核電廠，Kolas重申，已請相關部會重新評估能源政策。行政院尊重公投結果，沒有不尊重民意。

另外，賴清德昨天表示，後續能源政策調整，將與立法院立法院民進黨黨團共同討論後，再完整跟社會說明。政院規劃賴清德將於29日中午與綠委座談，就能源政策與公投結果相關議題進行討論。