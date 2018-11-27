2018「新社花海」將於12月1日盛大開幕

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新社花海是臺中大山城地區每年最令人期待的盛事，農委會今（27）日召開「2018新社花海行 樂遊台三線」展前記者會，宣布主場活動12月1到16日在種苗改良繁殖場第二農場登場，除了大面積繽紛花海景觀，並規劃「可食地景區」、「客家文化意象區」、呈現具特色的「大糧倉作物區」等。

新社花海活動即將於12月1日盛大展開，活動至12月16日止，為期3個週末假日。農委會表示，今年新社花海總面積近50公頃，花海景觀區面積約20公頃、大糧倉作物區約17公頃，以及0.8公頃以客家作物為主題的「可食地景區」、「客家文化意象區」，呈現具生態性、在地文化與壯觀耀眼的大地景觀。

展場主題區也將展示「種苗研發成果展──大糧倉後勤特攻隊」、「森呼吸小學堂」、「科技水保 浪漫農村」、「仙履蘭特展」及「金門地區農特產品特展」，並連結臺中山城特色農產品行銷、休閒農業旅遊等主軸，展現山城自然景觀、農業生態與地方產業文化，帶領民眾體驗農耕生活和生態共好之旅。

農委會指出，本次活動地點於臺中市新社區的種苗改良繁殖場第二農場亮麗展出，活動期間會場周圍將實施交通管制，為方便民眾前往觀賞，新社花海活動假日期間提供1線交通接駁車服務，將遊客自東勢河濱公園停車場接駁站載運至花海展區。該會呼籲，欲前往新社花海的民眾多加利用大眾運輸工具，一同樂遊繽紛的花海之旅。