爬樓梯喘吁吁？一分鐘自我評估肺阻塞風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）彰化基督教醫院今（27）日舉辦「世界肺阻塞」宣導活動，提出「藥你快活、登階99、健康久久」的口號，提醒民眾正確用藥觀念，減少疾病發作；並提供民眾簡單的自我檢測撇步。

彰基醫療長林慶雄醫師表示，世界衛生組織（WHO）統計全球每年約300萬人死於肺阻塞，肺阻塞高居國人10大死因第7位，是因「喘、咳、痰」的初期症狀易與其他疾病混淆，加上篩檢評估方式較複雜，導致多數民眾輕忽問題。

彰基胸腔內科主任林聖晧醫師表示，若有「喘、咳、痰」或吸菸習慣，無法在1分鐘走上4層樓梯，只爬50至80階就感到氣喘噓噓，代表有低度肺阻塞的風險。

為提高肺阻塞的認知，落實篩檢生活化，更搭配簡易「一分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，希望透過落實肺阻塞篩檢生活化，讓民眾可以隨時隨地利用爬樓梯來檢視自己的肺活量。

0~30階：

如果1分鐘內，登階未達30階，就屬於高風險族群，民眾需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰的症狀，盡速就醫檢查。

30~50階：

如果1分鐘內，能登階30-50階，屬於中重度風險族群，需多留意自身肺功能。

50~80+階：

如果1分鐘內，能登階50階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

彰基胸腔內科主治醫師詹博強補充表示，很多患者感覺只要醫師趕緊開藥服用就好，但自己經常告知患者，只要罹患「肺阻塞」病症，藥物用吸的比吃的還重要，按時吸藥且吸的方式正確，基本上病情會得到很好的控制。